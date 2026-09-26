Песков оценил знание русского языка Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил знание русского языка президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
«Хорошо, что господин Зеленский помнит исконный русский язык», – сказал Песков, комментируя высказывания украинского лидера с использованием ненормативной лексики.
На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский, отвечая по-русски на вопрос журналиста ИС «Вести» Валентина Богданова, заявил, что собирается посетить Москву «на ракете».
25 сентября Bloomberg сообщил, что Зеленский отказался от предложения президента США Дональда Трампа провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По данным агентства, во время встречи на полях Генассамблеи ООН украинский лидер сам попросил Трампа о переговорах с Путиным. Позже офис Зеленского опроверг информацию о том, что Трамп предлагал ему отправиться в Москву для переговоров. Об этом сообщил корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на украинских чиновников.
23 сентября Песков заявлял, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров и ему предоставят необходимые гарантии безопасности. При этом представитель Кремля отмечал, что проводить встречу до проведения экспертной работы было бы «пустой тратой времени».