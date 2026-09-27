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Главная / Политика /

Спецпосланник папы римского посетит Москву 28–30 сентября

Ася Султанова

Спецпосланник папы римского Льва XIV, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи направляется в Москву, пишет ТАСС.

28–30 сентября он проведет ряд встреч с представителями российских властей по гуманитарным вопросам, касающимся выхода из украинского кризиса.

Дзуппи пояснил, что это часть гуманитарной миссии, порученной сначала папой римским Франциском, а затем подтвержденной папой Львом XIV. Его задача – поддержать усилия сторон по решению проблем вывезенных из зон боевых действий детей, обмену пленными и решению гражданских проблем, возникших из-за конфликта.

Кроме того, предстоит выяснить, вернулись ли домой все гражданские лица, вывезенные украинскими военными из Курской области.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал приезд Дзуппи в Москву 1 сентября. Он добавил, что помимо гуманитарных вопросов будет также затронута «политическая сторона дела». Как отметил помощник президента, вопрос о прибытии Дзуппи обсуждался ранее, во время визита в Москву главы дипломатии Ватикана архиепископа Пола Галлахера. Он приезжал 24 августа и пробыл в столице четыре дня, встретившись с Ушаковым. В ходе беседы стороны обсудили актуальные темы международной повестки. 25 августа Галлахер провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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