Спецпосланник папы римского посетит Москву 28–30 сентября

Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал приезд Дзуппи в Москву 1 сентября. Он добавил, что помимо гуманитарных вопросов будет также затронута «политическая сторона дела». Как отметил помощник президента, вопрос о прибытии Дзуппи обсуждался ранее, во время визита в Москву главы дипломатии Ватикана архиепископа Пола Галлахера. Он приезжал 24 августа и пробыл в столице четыре дня, встретившись с Ушаковым. В ходе беседы стороны обсудили актуальные темы международной повестки. 25 августа Галлахер провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.