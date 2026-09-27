Захарова отреагировала на призыв Вадефуля к России цитатой из Евангелия

Вадефуль после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость деэскалации, прежде всего на Украине. Кроме того, по его словам, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. Об этом он рассказал в видео в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .