Захарова отреагировала на призыв Вадефуля к России цитатой из Евангелия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова цитатой из Евангелие ответила на слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, который заявил, что Москва должна доказать стремление к миру. Ее слова приводит телеканал «Звезда».
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»», – заявила Захарова, процитировав Евангелие от Матфея, главу 7, стих 6.
Как отметила Захарова, она привела эти слова Вадефулю именно как члену ХДС, чтобы у него появился повод открыть Евангелие, поскольку он называет себя христианским демократом.
Вадефуль после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость деэскалации, прежде всего на Украине. Кроме того, по его словам, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. Об этом он рассказал в видео в Instagram
Очная встреча состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Она продлилась чуть более 20 минут. По данным МИДа, мероприятие прошло по инициативе Берлина.
Вадефуль приветствовал отправку приглашения от США российскому президенту Владимиру Путину на встречу G20 в Майами. Об этом он заявил на встрече со своей коллегой Анитой Ананд в Оттаве. 23 сентября стало известно о приглашении Путину принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами 14-15 декабря.