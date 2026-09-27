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Захарова отреагировала на призыв Вадефуля к России цитатой из Евангелия

Ася Султанова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова цитатой из Евангелие ответила на слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, который заявил, что Москва должна доказать стремление к миру. Ее слова приводит телеканал «Звезда».

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»», – заявила Захарова, процитировав Евангелие от Матфея, главу 7, стих 6.

Как отметила Захарова, она привела эти слова Вадефулю именно как члену ХДС, чтобы у него появился повод открыть Евангелие, поскольку он называет себя христианским демократом.

Вадефуль после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость деэскалации, прежде всего на Украине. Кроме того, по его словам, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. Об этом он рассказал в видео в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Очная встреча состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Она продлилась чуть более 20 минут. По данным МИДа, мероприятие прошло по инициативе Берлина.

Вадефуль приветствовал отправку приглашения от США российскому президенту Владимиру Путину на встречу G20 в Майами. Об этом он заявил на встрече со своей коллегой Анитой Ананд в Оттаве. 23 сентября стало известно о приглашении Путину принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами 14-15 декабря. 

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