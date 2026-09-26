Глава МИД Германии поддержал приглашение Путина на G20

23 сентября стало известно о приглашении Путину принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами 14-15 декабря. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Как заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, приглашение на саммит G20 именно Рубио говорит о серьезном настрое США. Сейчас США своими действиями и риторикой пытаются показать, что продолжат попытки урегулирования конфликта между Москвой и Киевом вопреки обстоятельствам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия благодарна за приглашение Путину принять участие в саммите G20.