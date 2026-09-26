Глава МИД Германии поддержал приглашение Путина на G20
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал отправку приглашения от США российскому президенту Владимиру Путину на встречу G20 в Майами. Об этом он заявил на встрече со своей коллегой Анитой Ананд в Оттаве, передает N-TV.
Он также добавил, что такие шансы нужно использовать. По его словам, Германия неоднократно призывала российское правительство и лично Путина сесть за стол переговоров.
Вадефуль полагает, что президент США Дональд Трамп сделал это приглашение из-за попыток США провести переговоры по украинскому кризису. Теперь, по словам Вадефуля, следует дождаться дальнейшего развития событий в ближайшие недели.
23 сентября стало известно о приглашении Путину принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами 14-15 декабря. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Как заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, приглашение на саммит G20 именно Рубио говорит о серьезном настрое США. Сейчас США своими действиями и риторикой пытаются показать, что продолжат попытки урегулирования конфликта между Москвой и Киевом вопреки обстоятельствам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия благодарна за приглашение Путину принять участие в саммите G20.