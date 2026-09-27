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В Иране призвали остановить энергопоставки всем странам региона

Ася Султанова

Ирану следует перекрыть энергопоставки всем странам Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель спикера парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи, пишет Tasnim News.

«Исламская Республика Иран должна твердо и решительно перекрыть энергопоставки для всех: либо всем, либо никому», – сказал Хаджи Бабаи.

Он отметил, что в вопросе ограничений на авиасообщение видно, что некоторые страны региона не распоряжаются собственной волей. По его словам, они заявляют о дружбе, но при этом всеми своими возможностями поддерживают США.

The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей писала, что президент США Дональд Трамп намерен возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в ноябре. По данным издания, глава Белого дома отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня. Оно предусматривало открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие американской блокады иранских портов.

Генеральное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о приостановке полетов иранских авиакомпаний в страну. Решение было принято в связи с введенным США запретом на использование иранскими авиакомпаниями аэропортов по всему миру. Аналогичные решения приняли и другие страны, включая Азербайджан.

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