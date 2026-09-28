Песков: нужно возобновить переговоры РФ, США и КНР по контролю над вооружениями
Необходимо возобновить трехсторонние переговоры России, США и КНР по контролю над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Необходимо возобновлять, что называется, вчера», – подчеркнул Песков. По его словам, сейчас данная тема «абсолютно оголена» с точки зрения договорно-правовой базы. Представитель Кремля отметил, что требуются длительный и экспертный переговорный процесс.
Отдельно Песков сказал про участие китайской стороны в таких переговорах. Он напомнил, что КНР не считает необходимым и возможным участвовать в них, потому что ее ядерный потенциал несопоставим с российским и американским.
Пресс-секретарь также сообщил, что в Кремле нет информации о каких-либо изменениях в позиции Китая по этому вопросу.
27 сентября Песков в интервью Павлу Зарубину сказал о возможной встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС. По его словам, предстоящий саммит предоставит лидерам возможность встретиться на его полях. «Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи, сказать трудно», – отметил представитель Кремля. Песков добавил, что Путин и Си Цзиньпин уже договорились о встрече в Китае.
26 сентября Трамп в ходе встречи с Си выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями с Китаем и Россией.
24–25 сентября председатель КНР посетил Вашингтон, где встретился с американским лидером. Во время встречи Си подчеркнул, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. Также по итогам встречи Пекин передаст Соединенным Штатам двух панд: «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами». После встречи Трамп призвал ждать «потрясающих вещей».