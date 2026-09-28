Песков: нужно возобновить переговоры РФ, США и КНР по контролю над вооружениями

27 сентября Песков в интервью Павлу Зарубину сказал о возможной встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС. По его словам, предстоящий саммит предоставит лидерам возможность встретиться на его полях. «Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи, сказать трудно», – отметил представитель Кремля. Песков добавил, что Путин и Си Цзиньпин уже договорились о встрече в Китае.