ЕС ввел санкции из-за недопуска «Яблока» к выборам

Ограничения также введены против судьи, приговорившего зампреда «Яблока» Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) к 11 годам и одному месяцу лишения свободы, Виктории Млямовой, и гособвинителя, запросившего такое наказание. Кроме того, под санкции попали судьи, участвовавшие в процессах в отношении представителей партии Максима Круглова и Николая Рыбакова.