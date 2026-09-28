ЕС ввел санкции из-за недопуска «Яблока» к выборам
Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против 10 человек в связи с недопуском партии «Яблоко» к выборам в Госдуму. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В санкционный список вошли три судьи Верховного суда России и сотрудник Генпрокуратуры, которые были причастны к решению о недопуске «Яблока» к выборам в сентябре 2026 г.
Ограничения также введены против судьи, приговорившего зампреда «Яблока» Льва Шлосберга
Санкции предусматривают заморозку активов. Гражданам и компаниям ЕС также запрещено предоставлять фигурантам списка денежные средства и другие экономические ресурсы. Теперь ограничения в рамках этого санкционного механизма действуют в отношении 108 физических лиц и семи организаций.
10 августа Верховный суд снял оппозиционную партию «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина». Значительную часть обвинений со стороны «Родины» составляют предполагаемые нарушения законодательства об интеллектуальной собственности при агитации и предполагаемое иностранное финансирование. Как указывали представители «Яблока», речь идет о семи пожертвованиях на общую сумму 16 900 руб., поступивших от россиян, получавших доходы из-за рубежа.
15 сентября в партии объявили, что «Яблоко» оспаривает в Конституционном суде снятие с федерального списка на выборах в Госдуму.