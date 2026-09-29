Хакеры украли данные более 3 млн сотрудников Пентагона

В апреле 2025 г. аппарат генерального инспектора Пентагона США инициировал проверку из-за возможной утечки засекреченной информации через мессенджер Signal. 24 марта того же года журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене.