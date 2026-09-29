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Хакеры украли данные более 3 млн сотрудников Пентагона

Инна Шульгина

Хакеры взломали базу данных Пентагона и раскрыли конфиденциальную информацию о более чем 3 млн человек, включая номера социального страхования и сведения об их должностях. Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителя минобороны США.

Утечка затронула 2,76 млн живых людей и еще 294 000 умерших. Несанкционированный доступ «со стороны небольшого числа неавторизованных пользователей» произошел с октября 2025 г. по июль 2026 г., говорится в материале.

«После обнаружения уязвимости DMDC немедленно устранил ее», – процитировал телеканал неназванного чиновника.

Указывается, что центр обработки кадровых данных минобороны является одним из основных хранилищ персональных данных Пентагона. В нем содержится информация о военнослужащих действительной службы и резерве, гражданских сотрудниках, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах семей военнослужащих.

В апреле 2025 г. аппарат генерального инспектора Пентагона США инициировал проверку из-за возможной утечки засекреченной информации через мессенджер Signal. 24 марта того же года журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене.

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