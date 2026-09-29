Корабли Северного флота впервые прошли через пролив Шокальского
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота впервые в истории Военно-морского флота (ВМФ) России прошел через пролив Шокальского между островами Октябрьской Революции и Большевик архипелага Северная Земля и вышел в Карское море. Об этом сообщили во флоте, передает «РИА Новости».
Отрядом командовал заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. В его состав вошли патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», большой десантный корабль «Кондопога», спасательное буксирное судно «Памир» и морской танкер «Сергей Осипов».
Во время прохода была объявлена учебная тревога для повышения боевой готовности экипажей. С «Ивана Папанина» подняли вертолет Ка-29, который провел ледовую разведку по маршруту. По данным флота, поход направлен на обеспечение безопасности морского судоходства и экономической деятельности России в Арктике. Пролив корабли прошли в сложной ледовой обстановке. Экипажи обеспечивали безопасность плавания, меняя курсы и скорость для расхождения с айсбергами. В ходе похода североморцы также оценили пригодность нового района плавания для действий кораблей ВМФ России.
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