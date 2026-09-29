Корабли Северного флота впервые прошли через пролив Шокальского

Во время прохода была объявлена учебная тревога для повышения боевой готовности экипажей. С «Ивана Папанина» подняли вертолет Ка-29, который провел ледовую разведку по маршруту. По данным флота, поход направлен на обеспечение безопасности морского судоходства и экономической деятельности России в Арктике. Пролив корабли прошли в сложной ледовой обстановке. Экипажи обеспечивали безопасность плавания, меняя курсы и скорость для расхождения с айсбергами. В ходе похода североморцы также оценили пригодность нового района плавания для действий кораблей ВМФ России.