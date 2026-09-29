CNN, MS Now и Politico попросили суд сохранить доступ в Белый дом
CNN, MS Now и газета Politico подали в Федеральный суд округа Колумбия иск с требованием запретить администрации президента США Дональда Трампа ограничивать доступ их журналистов в Белый дом. Об этом сообщил телеканал CNN.
СМИ попросили продлить временное постановление о допуске корреспондентов, которое судья Тим Келли вынес 24 сентября сроком на 14 дней. Истцы назвали ограничения со стороны администрации «незаконным покушением на фундаментальные свободы, гарантированные первой поправкой» к Конституции США.
Представители телеканалов и газеты утверждают, что решение о недопуске журналистов связано со стремлением «наказать и запугать журналистику», которая, по их мнению, не устраивает Трампа, а также ограничить освещение деятельности президента и его администрации в негативном ключе.
Истцы считают, что после окончания действия временного постановления администрация может вновь ограничить доступ их корреспондентов в Белый дом. Представители администрации должны представить суду ответ на иск до пятницы.
Судья Келли заявил, что назначит новое слушание по делу и вынесет решение в кратчайшие сроки.
Конфликт начался после заявления американского лидера 18 сентября запретить CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом из-за «фейковых новостей». Журналистам этих изданий аннулировали пропуска. 24 сентября суд временно восстановил их доступ, признав запрет вероятно неконституционным. Федеральный судья дал новостным организациям срок до 28 сентября для подачи запроса на предварительный судебный запрет, который заморозил бы действие запрета на более длительный срок.
The New York Times со ссылкой на источники писала, что крупные американские телеканалы 27 сентября возобновят коллективное освещение мероприятий с участием президента США. ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC сформировали телевизионный пул, который по очереди снимает президента и передает материалы остальным СМИ. В знак протеста против запрета на доступ в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico они приостановили эту работу . Согласно предварительному плану, четыре телеканала – ABC, CBS, Fox News и NBC – вновь будут выполнять обязанности пула. Когда очередь дойдет до CNN, которому Трамп объявил бойкот, СМИ будут решать, предоставлять ли заменяющую съемочную группу.