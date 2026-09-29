CNN, MS Now и Politico попросили суд сохранить доступ в Белый дом

The New York Times со ссылкой на источники писала, что крупные американские телеканалы 27 сентября возобновят коллективное освещение мероприятий с участием президента США. ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC сформировали телевизионный пул, который по очереди снимает президента и передает материалы остальным СМИ. В знак протеста против запрета на доступ в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico они приостановили эту работу . Согласно предварительному плану, четыре телеканала – ABC, CBS, Fox News и NBC – вновь будут выполнять обязанности пула. Когда очередь дойдет до CNN, которому Трамп объявил бойкот, СМИ будут решать, предоставлять ли заменяющую съемочную группу.