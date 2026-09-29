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Нарусова сохранила пост сенатора от Тувы

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Глава Тувы Владислав Ховалыг 29 сентября вновь наделил Людмилу Нарусову полномочиями сенатора от правительства республики. Соответствующий указ направлен в Совет Федерации.

10 августа Ховалыг включил Нарусову в свою тройку кандидатов в сенаторы. Вместе с ней в список вошли гвардии подполковник Сурен Бады и уполномоченный по правам человека в Туве Александр Адыгбай. Нарусова непрерывно представляет Туву в Совете Федерации с 2016 г., а в 2002 г. также была делегирована в верхнюю палату от республики.

6 июня Нарусова встретилась с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. На встрече обсуждалось формирование оргкомитета по подготовке мероприятий к 90-летию со дня рождения первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, которое будет отмечаться в 2027 г.

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