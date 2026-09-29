Нарусова сохранила пост сенатора от Тувы

10 августа Ховалыг включил Нарусову в свою тройку кандидатов в сенаторы. Вместе с ней в список вошли гвардии подполковник Сурен Бады и уполномоченный по правам человека в Туве Александр Адыгбай. Нарусова непрерывно представляет Туву в Совете Федерации с 2016 г., а в 2002 г. также была делегирована в верхнюю палату от республики.