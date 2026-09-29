Во фракцию «Единой России» вошли 50 участников спецоперации
Во фракцию «Единой России» в Госдуме IX созыва вошли 50 участников спецоперации, заявил член высшего совета партии, Герой России Владислав Головин на заседании Центризбиркома. Для каждого из них депутатская работа станет продолжением выполнения долга по защите интересов страны, отметил он.
По словам Головина, депутаты с опытом участия в боевых действиях смогут предлагать новые решения в вопросах поддержки ветеранов и их семей, а также укрепления обороноспособности. Одним из своих основных направлений работы он назвал молодежную политику. «Наше будущее должно быть вверено в надежные руки», – подчеркнул Головин.
28 сентября «Ведомости» подсчитали от 41 до 51 избранного от «Единой России» ветерана спецоперации. По данным ЦИК, мандаты получил 41 представитель партии, тогда как собственный подсчет издания показывал 51 человека. Разница была связана с тем, что данные ЦИК учитывали первоначально получивших мандаты кандидатов без последующих отказов и перераспределения. Среди будущих депутатов от партии также были 20 Героев России, включая Головина.
6 июля «Единая Россия» выдвинула на выборы в Госдуму 76 участников спецоперации. 25 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что депутатами Госдумы стали 46 участников и ветеранов спецоперации от всех политических сил, из них 41 представлял «Единую Россию».