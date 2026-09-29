Во фракцию «Единой России» вошли 50 участников спецоперации

28 сентября «Ведомости» подсчитали от 41 до 51 избранного от «Единой России» ветерана спецоперации. По данным ЦИК, мандаты получил 41 представитель партии, тогда как собственный подсчет издания показывал 51 человека. Разница была связана с тем, что данные ЦИК учитывали первоначально получивших мандаты кандидатов без последующих отказов и перераспределения. Среди будущих депутатов от партии также были 20 Героев России, включая Головина.