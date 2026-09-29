За сутки российские средства ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть управляемых авиабомб и 287 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
28 сентября дежурные средства ПВО сбили за ночь 254 украинских беспилотника над 17 российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Атаки отражались с 20:00 мск 27 сентября до 08:00 мск 28 сентября. Еще 14 беспилотников были уничтожены в течение дня над шестью регионами и Черным морем.
26 сентября российские средства ПВО уничтожили за сутки 1222 беспилотника самолетного типа и четыре управляемые авиабомбы. Кроме того, по данным Минобороны, были сбиты два американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.