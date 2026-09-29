«Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

О том, что президент поддержал переназначение Володина на должность спикера Госдумы, рассказал 25 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он объяснил такое решение тем, что под председательством Володина палата работает результативно. «На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента», – сказал Песков.