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«Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Фракция «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва. Об этом сообщили в партии.

Кандидатуру Володина фракция поддержала единогласно. «Вячеслав Викторович обладает богатым опытом работы на этом ответственном посту», – пояснил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

28 сентября президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий в Кремле поддержал предложение «Единой России» по кандидатуре Володина.

О том, что президент поддержал переназначение Володина на должность спикера Госдумы, рассказал 25 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он объяснил такое решение тем, что под председательством Володина палата работает результативно. «На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента», – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что третье переизбрание Володина – это видение главы российского государства. Песков пояснил, что в этом вопросе и нет никакой жесткой регламентации.

В марте 2026 г. источники «Ведомостей» сообщали, что Владимир Васильев может перейти на должность вице-спикера в следующем созыве. В июле 2026 г. Володин был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Саратовскому одномандатному округу № 164.

Выборы в Госдуму IX созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще одно место у «Родины» и четыре – у самовыдвиженцев.

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