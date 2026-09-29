Reuters: Дмитриев провел конструктивную встречу с чиновниками из США по Украине
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел 28 сентября конструктивную встречу с американскими чиновниками по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил Reuters.
По данным издания, Дмитриев и американские политики обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики по окончании конфликта на Украине.
25 сентября Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и и зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным CNN, стороны обсуждали российско-американское сотрудничество и урегулирование конфликта на Украине. 24 сентября представитель Дмитриева опроверг сообщения о подготовке трехсторонней встречи России, США и Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 сентября сообщал, что Россия и США обсуждают перспективы экономического сотрудничества, которое сейчас фактически отсутствует.