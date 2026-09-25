Песков: Россия и США обсуждают возможное экономическое взаимодействие
Россия и США обсуждают перспективы экономического сотрудничества, которое сейчас фактически отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Бизнес ФМ» о целях поездки спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США. По его словам, Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, а подводить итоги поездки пока рано.
Песков отметил, что переговоры сосредоточены на потенциальном взаимодействии двух стран в экономике. «Есть понимание, что это могло бы быть выгодным», – сказал он. При этом представитель Кремля не стал называть конкретные результаты контактов и подчеркнул, что говорить о них пока преждевременно.
25 сентября Дмитриев встретился в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным CNN, стороны обсуждали российско-американское сотрудничество и урегулирование конфликта на Украине. 24 сентября представитель Дмитриева опроверг сообщения о подготовке трехсторонней встречи России, США и Украины.
5 сентября Дмитриев участвовал во встрече Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. На переговорах стороны обсуждали в том числе возможные крупные российско-американские экономические проекты. 27 февраля Дмитриев обсуждал с Уиткоффом в Женеве вопросы торгово-экономического сотрудничества.