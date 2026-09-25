Песков: Россия и США обсуждают возможное экономическое взаимодействие

Песков отметил, что переговоры сосредоточены на потенциальном взаимодействии двух стран в экономике. «Есть понимание, что это могло бы быть выгодным», – сказал он. При этом представитель Кремля не стал называть конкретные результаты контактов и подчеркнул, что говорить о них пока преждевременно.