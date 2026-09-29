Госдолг Украины достиг рекордной отметки в $215,55 млрд
Государственный долг Украины на конец августа составил 9602,89 млрд грн ($215,55 млрд), достигнув таким образом исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные украинского минфина.
«В течение августа 2026 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,44 млрд грн», – говорится в сообщении. Лишь по итогам августа украинский госдолг увеличился на $1,37 млрд.
На конец июля госдолг Украины вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд). внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний долг – 2,011 трлн грн ($45 млрд). Гарантированный государством долг – 261,13 млрд грн ($5,84 млрд).
К концу июня государственный и гарантированный государством долг Украины достиг $211,6 млрд, что соответствует почти $8500 на каждого жителя страны.
23 августа минфин Украины сообщил, что внешний госдолг Украины с конца 2013 г., когда на майдане начались протесты, вырос в 24 раза – с 300 млрд гривен до 7,4 трлн гривен к июню 2026 г.