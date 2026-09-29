В Госдуме нового созыва будет девять вице-спикеров и два первых зампреда

Президент Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы IX созыва на 30 сентября. На нем депутаты должны избрать председателя палаты и его заместителей, а также определить руководство комитетов. В тот же день ЦИК утвердил итоговое распределение мандатов: «Единая Россия» получила 349 мест, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще один мандат получила «Родина», четыре – самовыдвиженцы.