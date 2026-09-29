В Госдуме нового созыва будет девять вице-спикеров и два первых зампреда
На первом заседании Госдумы IX созыва депутаты утвердят руководство нижней палаты и председателей всех 34 комитетов, сообщил 29 сентября глава временной депутатской рабочей группы Виктор Пинский.
По его словам, у председателя Госдумы будет два первых заместителя и девять заместителей. «Утвержден и одобрен количественный состав и персональный состав», – сказал Пинский журналистам (цитата по ТАСС).
Первое заседание нового созыва пройдет 30 сентября. Ранее Пинский сообщал, что в Госдуме будут работать 34 комитета и четыре постоянные комиссии, а также пять парламентских фракций.
Президент Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы IX созыва на 30 сентября. На нем депутаты должны избрать председателя палаты и его заместителей, а также определить руководство комитетов. В тот же день ЦИК утвердил итоговое распределение мандатов: «Единая Россия» получила 349 мест, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще один мандат получила «Родина», четыре – самовыдвиженцы.
28 сентября источники «Ведомостей» сообщали о том, какие руководящие посты в комитетах получит парламентская оппозиция. До голосования на первом заседании кадровые решения остаются неокончательными.