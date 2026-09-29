МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за пожара на заводе Milrem

Власти Эстонии 29 сентября заявили, что пожар на предприятии Milrem Robotics в Таллине в ночь на 15 августа якобы был преднамеренным поджогом, заказанным российскими спецслужбами. В правительстве республики сообщили, что такой вывод основан на данных полиции безопасности KAPO, однако публично доказательства не раскрыли. Троих подозреваемых – граждан Латвии – задержали в августе и позднее передали Эстонии. В результате пожара никто не пострадал. Milrem Robotics производит наземные беспилотные платформы THeMIS, которые поставляются Украине.