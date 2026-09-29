МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за пожара на заводе Milrem
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с пожаром на оборонном предприятии Milrem Robotics, сообщили в российском посольстве.
По данным диппредставительства, эстонская сторона не представила доказательств причастности России к инциденту. В посольстве назвали обвинения инсинуациями и заявили, что Таллин использует их для обоснования своей политики в отношении Москвы.
Власти Эстонии 29 сентября заявили, что пожар на предприятии Milrem Robotics в Таллине в ночь на 15 августа якобы был преднамеренным поджогом, заказанным российскими спецслужбами. В правительстве республики сообщили, что такой вывод основан на данных полиции безопасности KAPO, однако публично доказательства не раскрыли. Троих подозреваемых – граждан Латвии – задержали в августе и позднее передали Эстонии. В результате пожара никто не пострадал. Milrem Robotics производит наземные беспилотные платформы THeMIS, которые поставляются Украине.
29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения эстонской стороны, назвав их голословными и необоснованными.
8 июля МИД Эстонии уже вызывал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту в связи с заявлениями Таллина о российской дезинформационной кампании.