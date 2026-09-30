Авиакомпания Flydubai приостановит рейсы в Израиль
Рейсы авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai в Израиль и обратно будут приостановлены из-за расследования инцидента с рейсом из Дубая в Тель-Авив, заявил «РИА Новости» представитель компании.
«В связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября с рейсом FZ1073, и по согласованию с компетентными органами авиакомпания Flydubai приостанавливает выполнение рейсов в Израиль и обратно на время проведения расследования», – сказал он.
Полеты могут быть возобновлены после поступления дополнительной информации касательно инцидента.
Представитель авиакомпании пояснил, что данное решение позволит соответствующим органам установить все обстоятельства происшествия, и добавил, что авиакомпания поддерживает связь с госорганами, регулирующими ведомствами и представителями аэропортов.
30 сентября самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Он передал код, который используют при возможном захвате воздушного судна. Самолет развернулся над Саудовской Аравией. При этом ВВС Израиля направили в сторону пассажирского самолета истребители. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что один из пилотов нанес ножевое ранение другому. Нападавший пилот был арестован. В тот же день министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала приостановить рейсы Flydubai.