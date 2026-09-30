Минтранс Израиля потребовал приостановить рейсы Flydubai
Министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала приостановить рейсы эмиратской авиакомпании Flydubai в страну после инцидента с самолетом, следовавшим из Дубая в Тель-Авив. Об этом сообщил портал Ynet.
По данным издания, самолет подал сигнал о захвате, а позднее приземлился в Саудовской Аравии. На заседании по вопросам безопасности между Регев и представителями израильской Службы общей безопасности (ШАБАК) возникла острая дискуссия.
Регев, по информации Ynet, считает, что Flydubai нарушила авиационное соглашение между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем, назначив на рейс пилота из Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений. Министр выступила за приостановку рейсов компании как минимум до завершения расследования.
Одновременно Регев попросила отдать приоритет рейсам израильских компаний, включая El Al, Israir и Arkia, которые проходят израильский досмотр.
30 сентября самолет Flydubai перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. На борту находятся около 180 пассажиров. После этого появилась информация, что пилотами могли быть граждане России и Украины, между которыми произошел конфликт. Позже ливанский портал Cedar News со ссылкой на источники в Израиле сообщил, что пилотами были граждане Омана и ОАЭ. Телеканал N12 сообщил, что один из пилотов попытался захватить управление воздушным судном и ранил своего коллегу ножом. Чиновник из Израиля назвал это «терактом в стиле 11 сентября».
Источники The Times of Israel в сфере безопасности сообщили, что ВВС Израиля подняли истребители и направили их в сторону пассажирского самолета. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац страны проводят экстренные консультации. 14-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на первые данные расследования инцидента, что один из пилотов самолета мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу. Израиль расценил инцидент с самолетом как попытку теракта