Минтранс Израиля потребовал приостановить рейсы Flydubai

30 сентября самолет Flydubai перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. На борту находятся около 180 пассажиров. После этого появилась информация, что пилотами могли быть граждане России и Украины, между которыми произошел конфликт. Позже ливанский портал Cedar News со ссылкой на источники в Израиле сообщил, что пилотами были граждане Омана и ОАЭ. Телеканал N12 сообщил, что один из пилотов попытался захватить управление воздушным судном и ранил своего коллегу ножом. Чиновник из Израиля назвал это «терактом в стиле 11 сентября».