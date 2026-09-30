В Саудовской Аравии арестован пилот Flydubai после нападения с ножом на коллегу
Пилот Flydubai, который ударил ножом напарника во время рейса из Дубая в Израиль, был арестован властями Саудовской Аравии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией, передает портал Ynet.
По его словам, инцидент произошел во время полета при приближении самолета к Израилю. Один из пилотов нанес ножевое ранение другому, после чего, как утверждает Нетаньяху, мог попытаться привести самолет с пассажирами к крушению.
Израильские власти поддерживают контакт с соответствующими органами для обеспечения безопасности пассажиров и их возвращения в Израиль, добавил премьер-министр.
30 сентября самолет Flydubai перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. На борту находилось около 180 пассажиров. Ливанский портал Cedar News со ссылкой на источники в Израиле сообщил, что пилотами были граждане Омана и ОАЭ. Телеканал N12 сообщил, что один из пилотов попытался захватить управление воздушным судном и ранил своего коллегу ножом. Чиновник из Израиля назвал это «терактом в стиле 11 сентября».
14-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на первые данные расследования инцидента, что один из пилотов самолета мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу. Израиль расценил инцидент с самолетом как попытку теракта. Министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала приостановить рейсы эмиратской авиакомпании Flydubai в страну после инцидента с самолетом, следовавшим из Дубая в Тель-Авив. Регев считает, что Flydubai нарушила авиационное соглашение между ОАЭ и Израилем, назначив на рейс пилота из Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений. Министр выступила за приостановку рейсов как минимум до завершения расследования.