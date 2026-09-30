В Саудовской Аравии арестован пилот Flydubai после нападения с ножом на коллегу

14-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на первые данные расследования инцидента, что один из пилотов самолета мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу. Израиль расценил инцидент с самолетом как попытку теракта. Министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала приостановить рейсы эмиратской авиакомпании Flydubai в страну после инцидента с самолетом, следовавшим из Дубая в Тель-Авив. Регев считает, что Flydubai нарушила авиационное соглашение между ОАЭ и Израилем, назначив на рейс пилота из Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений. Министр выступила за приостановку рейсов как минимум до завершения расследования.