Трамп: самолет Flydubai спас сантехник

Трамп назвал этого пассажира сантехником и отметил, что тот никогда не управлял самолетом и редко летал на них. Мужчина находился в передней части самолета, когда услышал шум из кабины пилотов. Тогда он вошел в их кабину, вытащил второго пилота из кресла и отбросил его назад, где другие пассажиры помогли его обездвижить. В этот момент, по словам Трампа, самолет снижался под экстремальным углом. Израильский пассажир «схватил штурвал» и сумел выровнять самолет.