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Трамп: самолет Flydubai спас сантехник

Инна Шульгина

Самолет авиакомпании Flydubai был спасен одним из пассажиров. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, ссылаясь на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет Jerusalem Post.

Трамп назвал этого пассажира сантехником и отметил, что тот никогда не управлял самолетом и редко летал на них. Мужчина находился в передней части самолета, когда услышал шум из кабины пилотов. Тогда он вошел в их кабину, вытащил второго пилота из кресла и отбросил его назад, где другие пассажиры помогли его обездвижить. В этот момент, по словам Трампа, самолет снижался под экстремальным углом. Израильский пассажир «схватил штурвал» и сумел выровнять самолет.

Американский лидер также рассказал, что, по словам пассажира, тот узнал некоторые базовые принципы пилотирования из телепрограммы «Авиакатастрофы». Дополнительные пилоты и сотрудники службы безопасности, находившиеся в хвостовой части самолета, впоследствии добрались до кабины пилотов и взяли управление на себя.

Трамп также отметил, что второй пилот был «либо террористом, либо психом». Он нанес первому пилоту удар ножом.

30 сентября самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Он передал код, который используют при возможном захвате воздушного судна. Самолет развернулся над Саудовской Аравией. ВВС Израиля направили в сторону пассажирского самолета истребители. Позже Нетаньяху заявил, что один из пилотов нанес ножевое ранение другому. Нападавшего пилота арестовали. В тот же день министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала приостановить рейсы Flydubai.

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