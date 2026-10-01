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Главная / Политика /

В ЕС сравнили новые запросы Украины с поливом пустыни

Ксения Наумчик
ЕР
ЕР

Новые запросы Украины на дополнительное финансирование вызывают вопросы у представителей Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила французская газета Le Monde.

По данным газеты, Украина добивается увеличения финансовой помощи на фоне продолжающихся разногласий внутри ЕС по согласованию европейского бюджета. При этом перед принятием дальнейших решений по финансированию Киева Евросоюз рассчитывает получить более подробную информацию о его финансовых потребностях.

Обсуждение дальнейшей поддержки Украины, как ожидается, пройдет 9 октября на встрече министров финансов стран ЕС.

17 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС 18 сентября направит Украине дополнительные 3,3 млрд евро, предназначенные для закупки БПЛА и ракет, в том числе американских систем Patriot. По словам фон дер Ляйен, ЕК планирует направить остаток средств европейской программы SAFE на запуск новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины. Глава ЕК также отметила, что с начала 2026 г. ЕС мобилизовал почти 15 млрд евро помощи Украине. Она подчеркнула, что ЕС продолжит финансировать Киев.

11 сентября ЕК дополнительно выделила на финансирование оборонной промышленности Украины 6,1 млрд евро. Они будут направлены на товары в области противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

26 августа глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что ЕК разрабатывает новую программу финансовой поддержки Украины, рассчитанную на период с 2028 г. Объем новой финансовой поддержки Украины может составить 100 млрд евро. Речь идет о семилетнем финансовом плане ЕC на 2028–2034 гг., который сейчас находится на стадии обсуждения.

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