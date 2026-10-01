В ЕС сравнили новые запросы Украины с поливом пустыни

17 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС 18 сентября направит Украине дополнительные 3,3 млрд евро, предназначенные для закупки БПЛА и ракет, в том числе американских систем Patriot. По словам фон дер Ляйен, ЕК планирует направить остаток средств европейской программы SAFE на запуск новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины. Глава ЕК также отметила, что с начала 2026 г. ЕС мобилизовал почти 15 млрд евро помощи Украине. Она подчеркнула, что ЕС продолжит финансировать Киев.