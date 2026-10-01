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Генерал КНДР Ким Ен Бок попал в базу украинского «Миротворца»

Анна Виноградова
Kim Jae-Hwan / SOPA Images via Reuters Connect
Kim Jae-Hwan / SOPA Images via Reuters Connect

Генерал-полковника КНДР Ким Ен Бока внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило «РИА Новости», ознакомившись с данными ресурса. Ким занимает должность заместителя начальника генштаба Корейской народной армии.

Авторы сайта обвиняют военного в действиях против суверенитета и территориальной целостности Украины. Ранее Ким Ен Бок также попал под санкции Евросоюза.

29 сентября в базу «Миротворца» внесли российского гимнаста Илью Заику. На сайте были опубликованы его персональные данные, а поводом для включения в базу называлось пересечение российско-украинской границы в 2016–2022 гг.

28 сентября стало известно о внесении в базу рэпера Mr. Credo. Авторы ресурса обвинили его в поддержке России и покушении на территориальную целостность Украины.

В июле 2026 г. создателя «Миротворца» Георгия Туку объявили в розыск в России. До этого Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

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