Генерал КНДР Ким Ен Бок попал в базу украинского «Миротворца»
Генерал-полковника КНДР Ким Ен Бока внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило «РИА Новости», ознакомившись с данными ресурса. Ким занимает должность заместителя начальника генштаба Корейской народной армии.
Авторы сайта обвиняют военного в действиях против суверенитета и территориальной целостности Украины. Ранее Ким Ен Бок также попал под санкции Евросоюза.
29 сентября в базу «Миротворца» внесли российского гимнаста Илью Заику. На сайте были опубликованы его персональные данные, а поводом для включения в базу называлось пересечение российско-украинской границы в 2016–2022 гг.
28 сентября стало известно о внесении в базу рэпера Mr. Credo. Авторы ресурса обвинили его в поддержке России и покушении на территориальную целостность Украины.
В июле 2026 г. создателя «Миротворца» Георгия Туку объявили в розыск в России. До этого Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.