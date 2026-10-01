Армия РФ установила контроль над тремя селами в Харьковской области
Российские войска установили контроль над селами Нестерное, Рубленое и Высокая Яруга в Харьковской области, сообщило Минобороны России. Населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Север».
По данным ведомства, Нестерное и Рубленое перешли под контроль российских военных в ходе наступательных действий в кольце окружения, а Высокая Яруга – в результате действий подразделений «Севера». Группировка продолжает расширять зону контроля на северо-востоке Харьковской области, заявили в Минобороны.
30 сентября Минобороны сообщило об установлении контроля над селом Шабельное в Харьковской области. Ведомство также заявляло, что группировка «Север» продолжает расширять внешнюю зону контроля в регионе.
29 сентября стало известно о переходе под контроль российских войск села Крейдянка в Харьковской области. 27 сентября Минобороны заявило об установлении контроля над селом Хрипуны.