Армия РФ установила контроль над тремя селами в Харьковской области

По данным ведомства, Нестерное и Рубленое перешли под контроль российских военных в ходе наступательных действий в кольце окружения, а Высокая Яруга – в результате действий подразделений «Севера». Группировка продолжает расширять зону контроля на северо-востоке Харьковской области, заявили в Минобороны.