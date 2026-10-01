Тегеран требует гарантий от США для прекращения войны
Иран рассчитывает урегулировать кризис дипломатическим путем и получить от США объективные гарантии прекращения войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саиб Хатибзаде в интервью ИС «Вести».
По его словам, Тегеран передал американской стороне через Катар план урегулирования, рассчитанный на семь дней. Дипломат отметил, что у Ирана есть причины не доверять США и нынешней американской администрации.
Хатибзаде заявил, что Тегеран требует гарантий прекращения войны на всех фронтах, разблокирования иранских активов и снятия блокады, а также выполнения других условий, предусмотренных инициативой.
Отдельно дипломат затронул ситуацию с судоходством через Ормузский пролив. По его словам, Иран готов возобновить движение судов через пролив и начать переговоры, если США выполнят все обязательства в рамках предложенного соглашения.
1 октября президент США Дональд Трамп заявил, что война в Иране закончится очень скоро: либо ударом со стороны США, либо сделкой. Вместе с тем Тегеран заявляет, что получил ответ США на предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и высшее руководство страны изучает контрпредложение Вашингтона.
При этом 27 сентября американский лидер допустил возможность возобновления ударов по Ирану. По данным Axios, Катар и другие региональные посредники пытаются возобновить переговоры между США и Ираном, но позиции сторон по ключевым вопросам значительно расходятся. Тегеран хочет сосредоточить обсуждение на Ормузском проливе и американской морской блокаде, тогда как Вашингтон требует уступок по иранской ядерной программе.
На прошлой неделе спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели непрямые переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Иран предложил в течение недели открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры при условии снятия морской блокады, ограничений на продажу иранской нефти и восстановления режима прекращения огня в регионе. 26 сентября Трамп отклонил иранское предложение по Ормузскому проливу.