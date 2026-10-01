Караганов назвал слова о ядерном оружии «отрезвляющими для безумных европейцев»

«Дай бог, чтобы это отрезвило наших европейских соседей, хотя они безумны. Я сказал то же, что министр иностранных дел и президент. Сказали, что если дальше обнаглевшие европейцы будут провоцировать нас, в том числе Калининграда, то может разразиться российско-европейская война, и она будет очень короткой. Это означает, что Россия заявила о том, что мы готовы не только Карагановым. Россия заявила, что мы готова применить ядерное оружие в случае войны», – сказал он.