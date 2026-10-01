Караганов назвал слова о ядерном оружии «отрезвляющими для безумных европейцев»
Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов прокомментировал заявления о готовности России применить ядерное оружие в случае атаки НАТО на Калининград. По его словам, это должно отрезвить европейских соседей.
«Дай бог, чтобы это отрезвило наших европейских соседей, хотя они безумны. Я сказал то же, что министр иностранных дел и президент. Сказали, что если дальше обнаглевшие европейцы будут провоцировать нас, в том числе Калининграда, то может разразиться российско-европейская война, и она будет очень короткой. Это означает, что Россия заявила о том, что мы готовы не только Карагановым. Россия заявила, что мы готова применить ядерное оружие в случае войны», – сказал он.
На уточняющий вопрос, стоит ли делать такие заявления, Караганов ответил: «Абсолютно. Причем я считаю, что мы слишком долго смущались. Я очень доволен тем, что я несколько лет тому назад запустил дискуссию о радио необходимости повышения и укрепления сдерживания, повышения роли ядерного. Политики ради ядерного сдерживания продвинул эту дискуссию. Я надеюсь, что таким образом мы отодвинули возможность большой войны в Европе. Хотя все равно я держу свои пальцы скрещения».
29 сентября посольство России в Ирландии заявило о готовности применить ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области. 30 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такие предупреждения попыткой вернуть европейских политиков «на почву реальности».
16 сентября глава МИД Сергей Лавров предупредил, что если Европа нападет на РФ, это будет уже совсем другое противостояние. Кроме того, оно будет очень коротким.
В 2024 г. Караганов вместе с Дмитрием Трениным и Сергеем Авакянцем подготовил доклад ВШЭ «От сдерживания к устрашению», где предлагалось усилить элементы устрашения в ядерной политике.