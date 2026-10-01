Суд во Львове приговорил к пожизненному обвиняемого в убийстве Фарион

В 2015 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фарион. По версии следствия, на митинге в Киеве в 2014 г. она «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».