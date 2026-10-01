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Суд во Львове приговорил к пожизненному обвиняемого в убийстве Фарион

Сергей Пахомов

Суд во Львове признал Вячеслава Зинченко виновным в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Его приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщило украинский телеканал «Общественное».

Судья во время зачитывания приговора отметил, что обвиняемому неоднократно предлагали слово в ходе процесса, но он всегда отказывался из-за несогласованности позиции с адвокатами. Телеканал напомнил, что последний защитник Зинченко подчеркивала, что подсудимый не признает вину и называла дело сфабрикованным.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в Фарион, покушение было совершено во Львове на улице Масарика. Экс-депутата Рады доставили в больницу в критическом состоянии, она получила огнестрельное ранение в голову, позднее экс-депутат скончалась. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВД и СБУ оперативно докладывают о поиске нападавшего. 25 июля в Днепре по подозрению в убийстве Фарион был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко.

В 2015 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фарион. По версии следствия, на митинге в Киеве в 2014 г. она «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

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