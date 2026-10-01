Песков назвал, что может удержать отношения России и Венгрии от ухудшения
Москва рассчитывает на сохранение экономического взаимодействия с Будапештом, несмотря на дипломатический конфликт между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, высылка российских дипломатов из Венгрии может негативно повлиять на двусторонние отношения, но в Кремле надеются, что значение экономических связей возобладает.
1 октября МИД России объявил об ответной высылке группы венгерских дипломатов. Сотрудникам посольства Венгрии в Москве и генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани предписали покинуть Россию в течение двух недель.
В тот же день МИД Венгрии принял решение Москвы к сведению и сообщил, что дипломатическое присутствие страны в России сохранится. Работа венгерских миссий продолжится в обычном режиме.
8 сентября Будапешт объявил о высылке 10 российских дипломатов. Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что решение связано с деятельностью сотрудников дипмиссии, которую власти страны сочли несовместимой с Венской конвенцией. Она подчеркивала, что мера не означает разрыва дипломатических отношений и Венгрия намерена продолжать диалог с Россией.