Песков назвал, что может удержать отношения России и Венгрии от ухудшения

Москва рассчитывает на сохранение экономического взаимодействия с Будапештом, несмотря на дипломатический конфликт между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, высылка российских дипломатов из Венгрии может негативно повлиять на двусторонние отношения, но в Кремле надеются, что значение экономических связей возобладает.