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Главная / Политика /

Путин объяснил, почему его не смутил визит Зеленского в Белград

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Москву не смутил визит президента Украины Владимира Зеленского в Белград, заявил во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Девушек смущает что-либо. А нас – ничего не смущает, мы политикой занимаемся», – сказал он.

8 августа Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. Днем ранее украинский лидер сообщил, что собирается поговорить о расширении экономических связей между Украиной и Сербией, а также об отношениях с Европейским союзом и других вопросах.

18 сентября Зеленский также провел двустороннюю встречу с Вучичем в рамках первого Карпатского саммита. Он поблагодарил лидера Сербии за финансовую поддержку страны. По словам Зеленского, президенты также обсудили участие Сербии в развитии «Карпатской инициативы».

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