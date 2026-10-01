Путин объяснил, почему его не смутил визит Зеленского в Белград

8 августа Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. Днем ранее украинский лидер сообщил, что собирается поговорить о расширении экономических связей между Украиной и Сербией, а также об отношениях с Европейским союзом и других вопросах.