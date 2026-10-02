25 сентября МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке события в Буче. Лавров передал Гутерришу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Документ подготовил Международный общественный трибунал. По утверждению российской стороны, в нем приведены факты, которые указывают на инсценировку событий Киевом и его натовскими спонсорами.