Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL23,26+0,13%CNY Бирж.12,423+0,07%IMOEX2 274,42-0,24%RTSI860,7-0,24%RGBI111,36+0,09%RGBITR764,41+0,12%
Главная / Политика /

Ассоциация по фактчекингу нашла имена боевиков среди «мирных жителей Бучи»

Антон Потоков

На стелах с именами «мирных жителей, умерших в Буче» упоминаются 57 военнослужащих Украины, включая боевиков «Азова (организация признана террористической и запрещена в РФ)» и 26 неофициальных участников боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на международную ассоциацию по фактчекингу (GFCN).

По данным экспертов, 57 человек – официальные военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), службы безопасности Украины (СБУ), теробороны, полиции и нацгвардии. Еще 26 человек, по утверждению GFCN, нападали на российских военных с помощью «коктейлей Молотова» и взрывных устройств.‍

25 сентября МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке события в Буче. Лавров передал Гутерришу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Документ подготовил Международный общественный трибунал. По утверждению российской стороны, в нем приведены факты, которые указывают на инсценировку событий Киевом и его натовскими спонсорами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её