Ассоциация по фактчекингу нашла имена боевиков среди «мирных жителей Бучи»
На стелах с именами «мирных жителей, умерших в Буче» упоминаются 57 военнослужащих Украины, включая боевиков «Азова
По данным экспертов, 57 человек – официальные военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), службы безопасности Украины (СБУ), теробороны, полиции и нацгвардии. Еще 26 человек, по утверждению GFCN, нападали на российских военных с помощью «коктейлей Молотова» и взрывных устройств.
25 сентября МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке события в Буче. Лавров передал Гутерришу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Документ подготовил Международный общественный трибунал. По утверждению российской стороны, в нем приведены факты, которые указывают на инсценировку событий Киевом и его натовскими спонсорами.