Песков ответил, пользуются ли в администрации президента ИИ для докладов Путину
Сотрудники администрации президента России не используют искусственный интеллект при подготовке докладов для Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом нейросети активно применяются для работы со справочными данными.
«Для обработки справочной информации они используются достаточно активно», – сказал Песков. Какими именно нейросетями пользуются сотрудники администрации президента, он не уточнил.
1 октября Путин рассказал, пользуется ли он нейросетями. Президент заявил, что пользуется администрацией президента, которая, в свою очередь, применяет доступные современные технологии. На том же заседании клуба «Валдай» он говорил о возможных рисках развития ИИ, включая угрозу «цифрового тоталитаризма».
2 октября журнал Time сообщил, что президент США Дональд Трамп мог советоваться с Grok перед захватом Николаса Мадуро. По данным издания, в декабре 2025 г. Трамп спросил чат-бот, как жители Венесуэлы отреагируют на захват президента страны американскими силами.