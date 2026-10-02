Песков ответил, пользуются ли в администрации президента ИИ для докладов Путину

1 октября Путин рассказал, пользуется ли он нейросетями. Президент заявил, что пользуется администрацией президента, которая, в свою очередь, применяет доступные современные технологии. На том же заседании клуба «Валдай» он говорил о возможных рисках развития ИИ, включая угрозу «цифрового тоталитаризма».