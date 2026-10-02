Трамп мог советоваться с Grok перед захватом Мадуро

22 сентября Трамп предложил переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект» (SI), заявив об этом на Генассамблее ООН. По его словам, слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего. Президент США также утверждал, что страна значительно опережает Китай и другие государства в сфере ИИ и намерена сохранить это преимущество.