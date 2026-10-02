Трамп мог советоваться с Grok перед захватом Мадуро
Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 г. спрашивал чат-бот Grok, как жители Венесуэлы отреагируют на захват президента страны Николаса Мадуро американскими силами. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на присутствовавшего при разговоре чиновника. Встреча с владельцем разработчика Grok Илоном Маском проходила в Белом доме.
По данным издания, Трамп несколько часов задавал нейросети вопросы о своем президентстве и политическом наследии. Grok ответил, что многие венесуэльцы могут приветствовать захват Мадуро. В январе Трамп распорядился провести операцию по его задержанию. После этого, как пишет Time, президент США счел Grok «гениальным».
22 сентября Трамп предложил переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект» (SI), заявив об этом на Генассамблее ООН. По его словам, слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего. Президент США также утверждал, что страна значительно опережает Китай и другие государства в сфере ИИ и намерена сохранить это преимущество.
26 сентября глава МИД России Сергей Лавров призвал к освобождению Мадуро и его супруги Силии Флорес. Американские силы захватили их 3 января, а 5 января Мадуро предстал перед федеральным судьей в Манхэттене и не признал предъявленные ему обвинения.