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Путин провел встречу с челябинским губернатором Текслером

Наталья Захарова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом сообщили в Кремле.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки российского лидера в регион, где он на полигоне «Чебаркульский» наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

27 сентября в России стартовали учения с участием военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совместные командно-штабные и специальные учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» проходят на полигоне «Чебаркульский».

Последний раз Путин был с визитом в Челябинской области в июле 2025 г. Тогда он посетил Магнитогорский металлургический комбинат и новый парк «Притяжение», а также провел рабочую встречу с Текслером. Глава области доложил о динамике ключевых показателей и отдельно остановился на теме производства роботов.

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