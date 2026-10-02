Путин провел встречу с челябинским губернатором Текслером

Последний раз Путин был с визитом в Челябинской области в июле 2025 г. Тогда он посетил Магнитогорский металлургический комбинат и новый парк «Притяжение», а также провел рабочую встречу с Текслером. Глава области доложил о динамике ключевых показателей и отдельно остановился на теме производства роботов.