Путин провел встречу с челябинским губернатором Текслером
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом сообщили в Кремле.
Встреча состоялась в рамках рабочей поездки российского лидера в регион, где он на полигоне «Чебаркульский» наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».
27 сентября в России стартовали учения с участием военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совместные командно-штабные и специальные учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» проходят на полигоне «Чебаркульский».
Последний раз Путин был с визитом в Челябинской области в июле 2025 г. Тогда он посетил Магнитогорский металлургический комбинат и новый парк «Притяжение», а также провел рабочую встречу с Текслером. Глава области доложил о динамике ключевых показателей и отдельно остановился на теме производства роботов.