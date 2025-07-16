Путин обсудил с губернатором Челябинской области развитие региона
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, посвященную социально-экономическому положению региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Глава области доложил о динамике ключевых показателей и отдельно остановился на теме производства роботов.
По словам Текслера, в 2025 г. в регионе была создана особая экономическая зона, где планируется развивать производство робототехники. Он напомнил президенту о прошлогоднем визите на Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), отметив, что предприятие уже активно внедряет роботов локальной сборки: «ЧКПЗ вышел сейчас на показатель 100 роботов на 10 000 работников, а к концу года доведут более чем до 200».
Губернатор подчеркнул, что область «не останавливается на достигнутом» и рассчитывает увеличить объемы выпуска роботизированных систем, что должно повысить производительность труда и технологическую независимость предприятий Южного Урала.
16 июля Путин прибыл в город Магнитогорск Челябинской области с рабочим визитом. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат и новый парк «Притяжение».