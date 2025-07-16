Путин обсудил с губернатором Челябинской области развитие региона

По словам Текслера, в 2025 г. в регионе была создана особая экономическая зона, где планируется развивать производство робототехники. Он напомнил президенту о прошлогоднем визите на Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), отметив, что предприятие уже активно внедряет роботов локальной сборки: «ЧКПЗ вышел сейчас на показатель 100 роботов на 10 000 работников, а к концу года доведут более чем до 200».