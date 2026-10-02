Песков: Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море

Путин отметил, что «киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы <...> Что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: "А давайте прекратите", но они [киевские власти] начали – получи, фашист, гранату от советского солдата», – подытожил президент.