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Главная / Политика /

Песков: Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия открыта для диалога со всеми странами по вопросам обеспечения безопасности в Черном море, но конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Смотря какие [двусторонние соглашения]. Мы открыты для диалога, для всех стран, но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведется», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Днем 2 октября Песков сообщил, что Украина заплатит за удары по российским судам в акватории Черного моря. По словам Пескова, российская сторона всегда открыта для переговоров, однако ситуация в Черном море является особенной. Представитель Кремля отметил, что РФ отвечает на атаки Киева.

1 октября президент России Владимир Путин заявил, что заявления о подготовке к войне между Россией и Европой формулируют не в Москве, а «с той стороны». При этом президент также ответил отказом на предложения «из всех утюгов» прекратить ответные российские удары по украинским кораблям в Черном море.

Путин отметил, что «киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы <...> Что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: "А давайте прекратите", но они [киевские власти] начали – получи, фашист, гранату от советского солдата», – подытожил президент.

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