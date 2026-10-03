ЗАЭС: оборудование Запорожской ТЭС повреждено из-за обстрелов ВСУ
Оборудование Запорожской ТЭС было повреждено в результате обстрелов ВСУ территории вблизи Запорожской АЭС в последней декаде сентября, заявили в официальном Telegram-канале ЗАЭС.
На ЗАЭС отметили, что от работоспособности оборудования ТЭС зависит надежность внешнего электроснабжения атомной станции. Сейчас оборудование Запорожской ТЭС получает электроэнергию от аварийных источников. Ситуация на АЭС находится под контролем персонала, параметры безопасности отслеживаются круглосуточно, говорится в сообщении.
3 октября МАГАТЭ сообщило о повреждении трансформаторов Запорожской ТЭС, которые используются для внешнего электроснабжения ЗАЭС. По данным агентства, атаки произошли 19, 20 и 27 сентября. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с обеими сторонами о новом локальном прекращении огня для проведения ремонта. Оно может стать восьмым соглашением такого рода при посредничестве агентства.
22 сентября украинский беспилотник, по данным ЗАЭС, повредил пост внешнего радиационного контроля в 13 км от станции. В МАГАТЭ позднее заявили, что из-за повреждения возможности наблюдения за уровнем радиации вблизи ЗАЭС снизились.
29 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация подготовила план запуска энергоблоков ЗАЭС. Все шесть блоков станции находятся в режиме холодного останова, электроэнергию ЗАЭС не производит с 11 сентября 2022 г.