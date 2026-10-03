ЗАЭС: оборудование Запорожской ТЭС повреждено из-за обстрелов ВСУ

3 октября МАГАТЭ сообщило о повреждении трансформаторов Запорожской ТЭС, которые используются для внешнего электроснабжения ЗАЭС. По данным агентства, атаки произошли 19, 20 и 27 сентября. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с обеими сторонами о новом локальном прекращении огня для проведения ремонта. Оно может стать восьмым соглашением такого рода при посредничестве агентства.