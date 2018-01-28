Демократия

«Забастовка избирателей» в Москве - трансляция

Организованная Навальным акция завершилась, в Москве в ней участвовали до 1 000 человек

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16:42

С наступлением темноты протестующие в Москве начинают расходиться. Часть протестующих переходят с Тверской на Арбат. По данным МВД, всего в акции «забастовка избирателей» в Москве участвовали 1000 человек - это максимальное количество в городах России. На этом мы заканчиваем трансляцию - спасибо, что были с нами!

16:41
16:32

«Выходите на мой призыв», - говорит Жириновский. «Клоун», «снимай кандидатуру», «позор», - кричат в ответ из толпы.

16:31
16:28

В толпе - кандидат в президенты Владимир Жириновский! Агитирует голосовать за себя.

16:25

Вход на Красную и Манежную площадь со стороны Тверской закрыт. Полицейский говорит, что пройти можно через площадь Революции.

16:20

Несогласованная с властями акция на Тверской продолжается вне зависимости от Навального, который попросил себя не отбивать.

16:20

Из свежих лозунгов с Пушкинской: «Долой царя», «Это не выборы», «Мы не скот, выборам бойкот», «Соблюдайте нашу Конституцию». Полиция призывает «соблюдать организованность и порядок». Официальной оценки численности протестующих от МВД пока нет.

16:20

«Безусловно, сейчас время перед выборами, но время перед выборами не означает какого-то особого, льготного режима в соблюдении российского законодательства». Это Дмитрий Песков сказал в пятницу. В этот же день прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам несанкционированного шествия по Тверской улице.

16:20

Трансляция Навальный Live сообщает, что Тверская улица перекрыта. Полиция по-прежнему просит протестующих с Пушкинской площади. Сторонники Навального скандируют его имя, держат в руках плакаты с призывом к забастовке избирателей. Навальный смог доехать до Тверской, однако был задержан на подходе к Пушкинской площади.

16:20

Навальный в ОВД «Якиманка». Это совсем недалеко от Кремля, на Полянке.

16:20

«ОВД-Инфо» назвала число задержанных в акциях «забастовки избирателей» по всей стране. На 15.00 это 180 человек.

16:20

«Он прошел совсем немного, когда его окружили полицейские в закрытых шлемах. Его уложили на асфальт и втащили в машину ногами вперед» - Reuters о задержании Навального.

16:20

По данным Навальный Live, Навального оставят в ОВД «Якиманка» на двое суток. Ему снова инкриминируют нарушение статьи КоАП 20.2 часть 8 (повторное нарушение правил поведения митинга). По ней оппозиционер уже сидел 30 суток.

16:20

Тем временем на Пушкинской протестующие не расходятся. Толпа из 30 молодых человек начали кричать «Революция» и «Идём на Кремль», но особо не нашли поддержки у людей. Позже в толпе начали кричать «Свободу всем националистам», «Отменить 282», «Мы не боимся».

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Комментарии  ()
nivestnik
13:14 28.01.2018
"Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа" В.И. Ленин
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