«Забастовка избирателей» в Москве - трансляция

С наступлением темноты протестующие в Москве начинают расходиться. Часть протестующих переходят с Тверской на Арбат. По данным МВД, всего в акции «забастовка избирателей» в Москве участвовали 1000 человек - это максимальное количество в городах России. На этом мы заканчиваем трансляцию - спасибо, что были с нами!

Георгий Яшунский / Ведомости Владимир Жириновский и человек в маске Путина

«Выходите на мой призыв», - говорит Жириновский. «Клоун», «снимай кандидатуру», «позор», - кричат в ответ из толпы.

Георгий Яшунский / Ведомости Владимир Жириновский у «Националя»

В толпе - кандидат в президенты Владимир Жириновский! Агитирует голосовать за себя.

Вход на Красную и Манежную площадь со стороны Тверской закрыт. Полицейский говорит, что пройти можно через площадь Революции.

Несогласованная с властями акция на Тверской продолжается вне зависимости от Навального, который попросил себя не отбивать.

Из свежих лозунгов с Пушкинской: «Долой царя», «Это не выборы», «Мы не скот, выборам бойкот», «Соблюдайте нашу Конституцию». Полиция призывает «соблюдать организованность и порядок». Официальной оценки численности протестующих от МВД пока нет.

«Безусловно, сейчас время перед выборами, но время перед выборами не означает какого-то особого, льготного режима в соблюдении российского законодательства». Это Дмитрий Песков сказал в пятницу. В этот же день прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам несанкционированного шествия по Тверской улице.

Трансляция Навальный Live сообщает, что Тверская улица перекрыта. Полиция по-прежнему просит протестующих с Пушкинской площади. Сторонники Навального скандируют его имя, держат в руках плакаты с призывом к забастовке избирателей. Навальный смог доехать до Тверской, однако был задержан на подходе к Пушкинской площади.

Навальный в ОВД «Якиманка». Это совсем недалеко от Кремля, на Полянке.

«ОВД-Инфо» назвала число задержанных в акциях «забастовки избирателей» по всей стране. На 15.00 это 180 человек.

«Он прошел совсем немного, когда его окружили полицейские в закрытых шлемах. Его уложили на асфальт и втащили в машину ногами вперед» - Reuters о задержании Навального.

По данным Навальный Live, Навального оставят в ОВД «Якиманка» на двое суток. Ему снова инкриминируют нарушение статьи КоАП 20.2 часть 8 (повторное нарушение правил поведения митинга). По ней оппозиционер уже сидел 30 суток.