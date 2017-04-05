Подрядчик АРКС достался конкуренту

Среди проектов АРКС – строительство развязки на пересечении Каширского шоссе и МКАД
Григорий Сысоев / РИА Новости
Основным владельцем Инвестиционно-финансовой строительной компании (ИФСК) «АРКС» стали акционеры Московской инженерно-строительной компании (МИСК) Дмитрий Давыдов и Дмитрий Андреенков, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к обеим сторонам сделки. Сделка состоялась в конце прошлого года, контрольный пакет был выкуплен у основателя компании Александра Лавленцева, остальное – у нескольких менеджеров, говорит один из собеседников «Ведомостей». Теперь у Давыдова и его младшего партнера Андреенкова более 75% акций, еще примерно 25% – у бывшего гендиректора, а ныне председателя совета директоров АРКС Дмитрия Симарева, продолжает он.