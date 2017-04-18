Московский вариант расселения и сноса «хрущевок» потребует нескольких триллионов рублей

Основные параметры московской программы известны. В первую волну, начиная с середины 1990-х, снесли 6,1 млн кв. м домов массовых серий, взамен построили 21 млн кв. м жилья. Коэффициент 3,3. Второй этап предполагает снос 25 млн кв. м жилья и переезд 1,6 млн горожан. Построить, стало быть, нужно 75 млн кв. м минимум. Затраты (ориентировочно) – 3,5–5 трлн руб. Годовой доход столичного бюджета – 1,8 трлн руб. Годовые затраты, например, на все мероприятия программы «Жилище» (очередники, многодетные, бюджетники и т. д.) – 112 млрд руб. В первые три года, как говорит заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, столичная мэрия планирует тратить на реновацию по 100 млрд руб. ежегодно (дополнительно к остальным жилищным программам или вместо какой-то их части – не ясно).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров