Что делать с ипотечными квартирами в пятиэтажках, попавших под снос

Реальный масштаб проблемы может оказаться небольшим
Геннадий Хамельянин / PhotoXPress
Обычно при изъятии квартиры для государственных и муниципальных нужд гражданин получает другое имущество или соответствующее возмещение, а ипотека распространяется на предоставленное взамен имущество, следует из текста закона об ипотеке.
Это работало так: при сносе квартир новое жилье граждане получают сразу же, по договору мены, - и в этот момент эта новая квартира может быть предоставлена банку в залог, говорит юрист Orient Partners Ксения Казакова. «Единственное требование банка – непрерывность залога. То есть снятие с залога старого объекта должно происходить параллельно с постановкой нового», – сообщили в пресс-службе банка «Дельтакредит».
Но жильцам домов, попавших в программу реновации, на это рассчитывать не следует. «В проекте закона предусмотрено лишь появление в момент сноса некого обязательства и права человека требовать равнозначную квартиру. В момент выселения из старой квартиры у человека не возникнет права собственности на новую квартиру, которую он мог бы предоставить банку в залог», - говорит Казакова. Она отмечает, что законопроект не устанавливает никаких сроков выделения и получения нового жилья: фонд реновации предоставит банку обеспечение, но пока непонятно, как это будет работать. «Перед сносом новым собственником жилья будет являться город, говорится в законопроекте, и, как новый собственник, город может распоряжаться недвижимостью - и ее снести», - говорит управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько.
Пятиэтажки 60-х гг. занимают до 13,4% портфеля залогов банка «Дельтакредит», вместе с пятиэтажками 50-х и 60-х гг. - до 20% (21 000 объектов), но в банке не делят пятиэтажки, к примеру, на «хрущевки» и «сталинки». Реальный масштаб проблемы может оказаться небольшим: по предварительной оценке Сбербанка, у него порядка 130 заемщиков имеют ипотеку на квартиры в зданиях, которые планируется включить в московскую программу реновации. «Спрос на ипотеку для приобретения квартир в этом жилом фонде был незначительным», - отметили в пресс-службе.
Банки как могут страхуются от таких ситуаций: например, «ВТБ 24» не предоставляет ипотечные займы в пятиэтажках советской постройки, которые есть в списках на снос и реконструкцию. По словам представителя «ВТБ 24», у банка были «единичные обращения» от ипотечных заемщиков в связи с программой реновации. В случае если объект недвижимости вносится в список на снос, банк готов заменить предмет ипотеки на новый, указал представитель «ВТБ 24», отметив, что случаи обращения клиентов в подобных ситуациях единичны. В рамках замены залога меняется сам предмет обеспечения кредитного договора, новый кредит не выдается, указывает он. При этом новая квартира должна соответствовать требованиям банка, быть не хуже изначальной по своим характеристикам (например, не являться ветхим строением, не иметь незарегистрированных перепланировок), быть по рыночной стоимости не ниже изначальной квартиры, говорится там.
С этим возникает еще одна проблема: вместо равноценного жилья в законопроекте есть формулировка «равнозначное» - равное по количеству метров, но не по цене, говорит Казакова. «Если банки должны принимать выданное взамен жилье в качестве замены, тогда нужна корректировка закона об ипотеке», - говорит Казакова. «Взамен собственник получит жилье не меньшей площади, вопрос - какого качества и где оно будет расположено», – говорит Неделько. «Если стоимость нового жилья окажется ниже предыдущего и не будет обеспечивать стоимость кредита, банк в такой ситуации вправе потребовать досрочного возврата кредита и обратить взыскание на имущество», - резюмирует он.
Мифы и реальность: как будут расселять москвичей по закону о сносе пятиэтажек
PhotoXPress
Обещание первое. Сносить будут только аварийные или ветхие хрущевки. Крепкие дома, блочные пятиэтажки или любые дома выше пяти этажей сносить не будут
1/20
PhotoXPress
Реальность. Законопроект не дает понятия «хрущевки», а также «ветхости» или «аварийности» домов. Ограничений по возрасту, этажности, состоянию дома тоже нет. По решению мэрии может быть снесен почти любой дом (не только пятиэтажный). Власти Москвы «определяют перечень серий и шифров проектов многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, которые подлежат сносу <...>». Они также «определяют перечни многоквартирных домов, которые попадают в границы подлежащей реновации территории, являются аналогичными по своим конструктивным характеристикам многоквартирным домам», подлежащим сносу (законопроект, статья 1, пункт 3, стр. 3)
2/20
Shamil Zhumatov / Reuters
Обещание второе. Давать новую квартиру будут в своем районе или в соседних. Далеко от прежнего жилья никого расселять не будут
3/20
А. Гордеев / Ведомости
Реальность. Нет гарантий, что вы останетесь в своем районе, в пределах привычной инфраструктуры (доступности к метро, магазинам, школам, детским садам и т. д.). Законопроект разрешает переселять вас в соседние районы, жителей Центрального округа, Зеленограда и новой Москвы – в пределах округа (законопроект, статья 7, стр. 18)
4/20
Руслан Шамуков / ТАСС / Интерпресс
Обещание третье. Новая квартира будет больше старой. Жителей коммуналок расселят в отдельные квартиры
5/20
Медведев Денис / PhotoXPress
Реальность. Законопроект гарантирует, что жилая площадь в новой квартире будет не меньше жилой площади в старой квартире. Квартиру большей площади закон не гарантирует, независимо от числа прописанных в ней людей. Жителям коммуналок также закон обязывает предоставить только ту площадь, которая у них есть. Переезд в отдельную квартиру закон не предполагает (законопроект, статья 7 (3), стр. 17-18)
6/20
Медведев Денис / PhotoXPress
Обещание четвертое. Новая квартира будет дороже старой. Ее можно будет продать и получить больше денег
7/20
М. Стулов / Ведомости
Реальность. По законопроекту новое жилье будет равнозначным (столько же метров), а не равноценным (таким же по цене). При этом новый дом может находиться дальше от центра и метро, не обладать аналогичной инфраструктурой и озеленением. Цена такого жилья может быть существенно меньше цены нынешнего (законопроект, статья 7 (3) стр.17-18)
8/20
Д. Абрамов / Ведомости
Обещание пятое. Качество жилья в новостройке будет лучше, чем в старом доме
9/20
Д. Абрамов / Ведомости
Реальность. Законопроект позволяет отступать от строительных, санитарно-эпидемиологических, пожарных, экологических норм при строительстве жилья в зоне реновации. Для этого достаточно лишь получить от правительства Москвы «специальные технические условия». Таким образом, гарантии качественного жилья никак не устанавливаются (законопроект, статья 7 (1) стр. 12, абзац 3).
10/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Обещание шестое. Среда обитания в новых кварталах существенно улучшится: будет хорошая планировка дворов, парковки, школы, детские сады, поликлиники, больницы, парки. Город станет лучше
11/20
Е. Разумный / Ведомости
Реальность. В законопроекте говорится о предполагаемом благоустройстве и озеленении территорий, а также о появлении необходимых объектов социальной инфраструктуры. Но нормативы по плотности и высотности застройки (высотные дома могут быть построены впритык друг к другу), количеству и расположению школ, детских садов, поликлиник, парковок, площади озеленения дворов не указаны. Это все по желанию застройщика (законопроект, статья 7 (1) стр. 12)
12/20
Trend / PhotoXPress
Обещание седьмое. Собственники жилья получат жилье в новом доме в собственность.
13/20
С. Портер / Ведомости
Реальность. По законопроекту вы лишаетесь права собственности на квартиру (передаете ее в собственность «фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве»), а взамен получаете от фонда обязательство передать вам другое жилье в собственность когда-нибудь в будущем - порядок и срок такой передачи не установлен (законопроект, статья 1, стр. 5-6)
14/20
PhotoXPress
Обещание восьмое. Переселение – только добровольное. Если жители против, то дом сносить не будут
15/20
М. Стулов / Ведомости
Реальность. Правительство Москвы по своему усмотрению решает, каким образом учитывать мнение жителей и учитывать ли его вообще (законопроект, статья 1, стр. 4, абзац 2). На встречах жителей с главами районов (19 апреля) назывались разные цифры порога одобрения для переселения - от 50% плюс 1 голос до 80-90% голосов. Это следует из комментариев жителей, опубликованных в соцсетях. Голосование обещают провести через интернет-проект «Активный гражданин», как именно и кто будет принимать участие в голосовании, не рассказывается .
16/20
Константин Чалабов / РИА Новости
Обещание девятое. Переселенцам не нужно платить за капитальный ремонт
17/20
А. Гордеев / Ведомости
Реальность. Собственник квартиры перестает платить за капитальный ремонт только после того, как его дом будет исключен из этой программы. Но процедура такого исключения не прописывается. В итоге взносы за капитальный ремонт могут брать до момента сноса дома и потом их не вернут (законопроект, статья 7 (3) стр. 23, абзац 3)
18/20
Евгений Разумный / Ведомости
Обещание десятое. Если предложенные варианты не устраивают, можно обратиться в суд
19/20
Д. Новожилов / Ведомости
Реальность. Если в течение 60 дней после того, как вам отправили письмо о переселении, вы не согласились переехать добровольно, вас выселяют по суду. Оспорить это решение в суде нельзя. Факт сноса дома оспорить нельзя. Можно оспорить только размер квартиры, в которую вас переселяют. При этом законопроект не требует никакого подтверждения того, что вы получили уведомление о переселении. Вы можете вообще не знать о том, что вас хотят переселить (законопроект, статья 7 (3), стр. 19-22)