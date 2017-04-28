Что делать с ипотечными квартирами в пятиэтажках, попавших под снос

Обычно при изъятии квартиры для государственных и муниципальных нужд гражданин получает другое имущество или соответствующее возмещение, а ипотека распространяется на предоставленное взамен имущество, следует из текста закона об ипотеке.

Это работало так: при сносе квартир новое жилье граждане получают сразу же, по договору мены, - и в этот момент эта новая квартира может быть предоставлена банку в залог, говорит юрист Orient Partners Ксения Казакова. «Единственное требование банка – непрерывность залога. То есть снятие с залога старого объекта должно происходить параллельно с постановкой нового», – сообщили в пресс-службе банка «Дельтакредит».

Но жильцам домов, попавших в программу реновации, на это рассчитывать не следует. «В проекте закона предусмотрено лишь появление в момент сноса некого обязательства и права человека требовать равнозначную квартиру. В момент выселения из старой квартиры у человека не возникнет права собственности на новую квартиру, которую он мог бы предоставить банку в залог», - говорит Казакова. Она отмечает, что законопроект не устанавливает никаких сроков выделения и получения нового жилья: фонд реновации предоставит банку обеспечение, но пока непонятно, как это будет работать. «Перед сносом новым собственником жилья будет являться город, говорится в законопроекте, и, как новый собственник, город может распоряжаться недвижимостью - и ее снести», - говорит управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько.

Пятиэтажки 60-х гг. занимают до 13,4% портфеля залогов банка «Дельтакредит», вместе с пятиэтажками 50-х и 60-х гг. - до 20% (21 000 объектов), но в банке не делят пятиэтажки, к примеру, на «хрущевки» и «сталинки». Реальный масштаб проблемы может оказаться небольшим: по предварительной оценке Сбербанка, у него порядка 130 заемщиков имеют ипотеку на квартиры в зданиях, которые планируется включить в московскую программу реновации. «Спрос на ипотеку для приобретения квартир в этом жилом фонде был незначительным», - отметили в пресс-службе.

Банки как могут страхуются от таких ситуаций: например, «ВТБ 24» не предоставляет ипотечные займы в пятиэтажках советской постройки, которые есть в списках на снос и реконструкцию. По словам представителя «ВТБ 24», у банка были «единичные обращения» от ипотечных заемщиков в связи с программой реновации. В случае если объект недвижимости вносится в список на снос, банк готов заменить предмет ипотеки на новый, указал представитель «ВТБ 24», отметив, что случаи обращения клиентов в подобных ситуациях единичны. В рамках замены залога меняется сам предмет обеспечения кредитного договора, новый кредит не выдается, указывает он. При этом новая квартира должна соответствовать требованиям банка, быть не хуже изначальной по своим характеристикам (например, не являться ветхим строением, не иметь незарегистрированных перепланировок), быть по рыночной стоимости не ниже изначальной квартиры, говорится там.

С этим возникает еще одна проблема: вместо равноценного жилья в законопроекте есть формулировка «равнозначное» - равное по количеству метров, но не по цене, говорит Казакова. «Если банки должны принимать выданное взамен жилье в качестве замены, тогда нужна корректировка закона об ипотеке», - говорит Казакова. «Взамен собственник получит жилье не меньшей площади, вопрос - какого качества и где оно будет расположено», – говорит Неделько. «Если стоимость нового жилья окажется ниже предыдущего и не будет обеспечивать стоимость кредита, банк в такой ситуации вправе потребовать досрочного возврата кредита и обратить взыскание на имущество», - резюмирует он.

Мифы и реальность: как будут расселять москвичей по закону о сносе пятиэтажек