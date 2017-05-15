Администрация Ленобласти создает генподрядчика социальных объектов

Новая дирекция займется проектами там, где застройщики не могут договориться между собой

Правительство Ленобласти создает автономную некоммерческую организацию «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», следует из распоряжения от 11 мая 2017 г. Учредители дирекции - региональный комитет по строительству, областная Торгово-промышленная палата и Леноблэкспертиза, которая выделяет на ее создание 3 млн руб.

Новая организация станет управляющей компанией, которая будет координировать и контролировать ход строительства социальных объектов, а в некоторых случаях выступать генподрядчиком. «Появится переговорная площадка, на которой будут решаться сложные вопросы по строительству школ, детских садов, дорог, очистных сооружений», - говорит заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. Если застройщики не могут договориться о строительстве социального объекта, дирекция возьмет строительство на себя, им останется только оплатить работы, объясняет Москвин. После сдачи объекта доли распределяются между застройщиками пропорционально их вложениям, а затем объект приобретается в муниципальную собственность, добавляет он.

Стоимость строительства школы (детсада) в Ленобласти, по словам Москвина, 1 млн руб. на одно место.

Устав новой организации будет сформирован в течение месяца. Дирекция начнет работать в середине июня. Ее руководитель пока не назначен, в числе кандидатов на эту должность рассматривается конкурсный управляющий Даниил Федичев и бывший руководитель ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Андрей Алтабаев, сообщил Москвин.

В первую очередь управляющая компания займется школами в Мурине, Девяткине, Всеволожске, а также дорогой в Буграх. В Мурине, в квартале «Бульвар Менделеева - Петровский бульвар», где работают «Норманн», «Мавис», «Арсенал», «Навис», «Лидер групп» и «Петрострой», требуется строительство школы на 1175 мест. После долгих переговоров застройщика удалось договориться, и «Петрострой» взял на себя проектирование школы. После завершения проекта строительством школы планирует заняться новая дирекция, говорит Москвин.

Создать дирекцию предложил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко после того, как выяснилось, что в нескольких районах Ленобласти возводятся дома, а строительство школ застройщики саботируют, рассказал чиновник областной администрации. Иногда все затраты берет на себя застройщик, который первый вводит свой объект в эксплуатацию, а остальные потом забывают внести свою долю, добавляет он.

В случае если застройщик откажется «скидываться» на строительство соцобъекта, Москвин обещает использовать все законные методы давления на строительные компании - в частности, речь может идти о выдаче разрешений на строительство и ввод жилых объектов.

В апреле 2017 г. Комитет государственного строительного надзора и экспертизы Ленобласти потребовал отменить разрешения на строительство жилых комплексов, которые возводят в Новом Девяткине ООО «Фирма «Сигма», ЖСК «Твой первый дом» и ЗАО «Русская сказка», поскольку в жилом районе не было построено очистных сооружений и школы.

У большинства застройщиков прибыль еще не сформирована, так как объекты не введены, а квартиры не переданы дольщикам, замечает менеджер строительной компании. «Мы не имеем права тратить деньги дольщиков на строительство социальных объектов. Свободных денег у большинства застройщиков нет. Чтобы изменить ситуацию, надо вносить изменения в федеральный закон, чтобы средства на строительство социальных объектов можно было списывать на себестоимость», - говорит собеседник «Ведомостей».