Администрация Ленобласти создает генподрядчика социальных объектов
- Светлана Зайцева
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Правительство Ленобласти создает автономную некоммерческую организацию «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», следует из распоряжения от 11 мая 2017 г. Учредители дирекции - региональный комитет по строительству, областная Торгово-промышленная палата и Леноблэкспертиза, которая выделяет на ее создание 3 млн руб.
Новая организация станет управляющей компанией, которая будет координировать и контролировать ход строительства социальных объектов, а в некоторых случаях выступать генподрядчиком. «Появится переговорная площадка, на которой будут решаться сложные вопросы по строительству школ, детских садов, дорог, очистных сооружений», - говорит заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. Если застройщики не могут договориться о строительстве социального объекта, дирекция возьмет строительство на себя, им останется только оплатить работы, объясняет Москвин. После сдачи объекта доли распределяются между застройщиками пропорционально их вложениям, а затем объект приобретается в муниципальную собственность, добавляет он.
Стоимость строительства школы (детсада) в Ленобласти, по словам Москвина, 1 млн руб. на одно место.
Устав новой организации будет сформирован в течение месяца. Дирекция начнет работать в середине июня. Ее руководитель пока не назначен, в числе кандидатов на эту должность рассматривается конкурсный управляющий Даниил Федичев и бывший руководитель ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Андрей Алтабаев, сообщил Москвин.
В первую очередь управляющая компания займется школами в Мурине, Девяткине, Всеволожске, а также дорогой в Буграх. В Мурине, в квартале «Бульвар Менделеева - Петровский бульвар», где работают «Норманн», «Мавис», «Арсенал», «Навис», «Лидер групп» и «Петрострой», требуется строительство школы на 1175 мест. После долгих переговоров застройщика удалось договориться, и «Петрострой» взял на себя проектирование школы. После завершения проекта строительством школы планирует заняться новая дирекция, говорит Москвин.
Создать дирекцию предложил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко после того, как выяснилось, что в нескольких районах Ленобласти возводятся дома, а строительство школ застройщики саботируют, рассказал чиновник областной администрации. Иногда все затраты берет на себя застройщик, который первый вводит свой объект в эксплуатацию, а остальные потом забывают внести свою долю, добавляет он.
В случае если застройщик откажется «скидываться» на строительство соцобъекта, Москвин обещает использовать все законные методы давления на строительные компании - в частности, речь может идти о выдаче разрешений на строительство и ввод жилых объектов.
В апреле 2017 г. Комитет государственного строительного надзора и экспертизы Ленобласти потребовал отменить разрешения на строительство жилых комплексов, которые возводят в Новом Девяткине ООО «Фирма «Сигма», ЖСК «Твой первый дом» и ЗАО «Русская сказка», поскольку в жилом районе не было построено очистных сооружений и школы.
У большинства застройщиков прибыль еще не сформирована, так как объекты не введены, а квартиры не переданы дольщикам, замечает менеджер строительной компании. «Мы не имеем права тратить деньги дольщиков на строительство социальных объектов. Свободных денег у большинства застройщиков нет. Чтобы изменить ситуацию, надо вносить изменения в федеральный закон, чтобы средства на строительство социальных объектов можно было списывать на себестоимость», - говорит собеседник «Ведомостей».