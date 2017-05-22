Компания «Пионер» может передать Москве около 200 квартир для жителей пятиэтажек

Москомархитектуре на заседании градостроительно-земельной комиссии поручено оформить градостроительный план земельного участка по адресу: ул. Гжатская, вл. 9, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к мэрии, – квартиры в доме, который появится на этой площадке, будут частично переданы Москве – 12 000 кв. м под переселение по программе реновации.

Участок застраивает компания «Пионер». Ровно год назад она выиграла аукцион Российского аукционного дома на бывшую промышленную территорию рядом с Можайским шоссе, на ул. Гжатской, лот включал земельный участок площадью 5,9 га и 22 здания. Собственником объектов была компания «Оборонстрой», входящая в холдинг «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис»). Этот имущественный комплекс – непрофильный актив и не использовался в производственной деятельности, объяснял представитель «Оборонстроя». Начальная цена лота была 1,36 млрд руб., «Пионер» заплатил за участок и здания свыше 2,2 млрд руб. Стройка завершится в 2020 г. Предварительно город одобрил компании строительство 183 100 кв. м, в том числе гаражей и детского сада. Из них 12 000 кв. м, примерно 200 квартир, могут быть переданы городу для расселения пятиэтажек.

Евгений Разумный / Ведомости Земельный участок по адресу: ул. Гжатская, вл. 9 1/6 Евгений Разумный / Ведомости Земельный участок по адресу: ул. Гжатская, вл. 9 2/6 Евгений Разумный / Ведомости Земельный участок по адресу: ул. Гжатская, вл. 9 3/6 Евгений Разумный / Ведомости Земельный участок по адресу: ул. Гжатская, вл. 9 4/6 Евгений Разумный / Ведомости Земельный участок по адресу: ул. Гжатская, вл. 9 5/6 Евгений Разумный / Ведомости Земельный участок по адресу: ул. Гжатская, вл. 9 6/6

Решение передать городу часть квартир «Пионера» предварительное, объясняет близкий к мэрии человек, – если жители прилегающих пятиэтажек проголосуют за снос.

В перечень пятиэтажек, планируемых к сносу, попало девять домов в квартале, ограниченном ул. Гжатской, Багрицкого, Гродненской и Можайским шоссе. У города в этом пятне нет свободных участков для строительства стартовых домов, продолжает собеседник «Ведомостей». Представитель мэрии не комментировал передачу квартир «Пионера» городу. На каких условиях Москве могут быть переданы площади, представитель «Пионера» не сказал, но заметил, что они могут быть использованы и для других нужд Москвы, например для переселения жителей аварийных домов или очередников: программа реновации еще не сформирована, голосование только началось.

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин говорил о 25–30 стартовых площадках, подходящих под нужды программы реновации и принадлежащих инвесторам, город ведет с ними переговоры на тему обмена. Сотрудник мэрии объяснял, что город может обменять их на другие участки. Предельная цена, которую город готов предложить за 1 кв. м, – 85 000 руб. (всего около 1 млрд руб.), знают два московских девелопера. Это близко к себестоимости, считает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова: если «Пионер» будет строить монолитные дома, средняя цена составит 80 000 руб. за 1 кв. м, а продажная цена была бы 155 000–160 000 руб.

Группа компаний «Пионер» основана в 2001 г. в Петербурге, занимается инвестиционными проектами строительства в Москве и Санкт-Петербурге. Владельцы – Андрей Грудин и Леонид Максимов. В 2016 г. чистая прибыль «Пионера» составила 1,93 млрд руб., выручка – 22,93 млрд руб. Компания ведет проекты общей площадью 1,5 млн кв. м, выполнены проекты площадью 0,5 млн кв. м.

Дисконт от мэрии Власти Москвы не исключают предоставления 20%-ной скидки жителям старых пятиэтажек из программы реновации, пожелавшим расширить жилплощадь, заявил Хуснуллин телеканалу РБК. Ранее мэрия сообщала, что жители могут за дополнительную плату приобрести квартиру с большим количеством комнат, чем та, которую предоставит город.

На вторичном рынке квартиры в указанном квартале продаются, это преимущественно старый фонд, цена предложения начинается от 138 000 руб. за метр, как правило, возможен торг, указывает представитель «Бест-новостроя».

«В городе недостаточно свободных площадок [для программы реновации]», – считает партнер «АЗК строй-групп» Андрей Закревский: выдано очень много разрешений на строительство, большое предложение, а продажи идут вяло. Город мог бы выкупить квартиры у девелоперов – цену они дали бы привлекательную, это бы их поддержало, уверен он. «Будет выгодно и девелоперам в условиях жесткой конкуренции, сложившейся на рынке, и городу, который получит на баланс качественное готовое жилье уже сейчас», – соглашается с ним вице-президент девелоперской компании «Гранель» Андрей Цвет и тоже высказывает мнение, что цена таких метров для города будет гораздо ниже розничной. Представители мэрии категорически опровергают возможность выкупать квартиры у застройщиков.

В начале мая Москва опубликовала список из 4566 пятиэтажек (85 районов старой Москвы и шесть поселений на присоединенных территориях), жители которых должны проголосовать за участие в программе реновации или против. В окончательный вариант программы включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. Власти Москвы располагают примерно 5000 квартир для переселения жителей по программе реновации жилого фонда, сообщал Хуснуллин. Они построены городским казенным предприятием УГС. По словам Хуснуллина, жители отдельных районов, возможно, смогут переехать в новые дома уже во второй половине 2017 г. Первыми новые квартиры могут получить жители района Бескудникова: там уже есть три готовых свободных дома.

Стоимость всей программы депутат Госдумы Николай Гончар оценивал в 3,5 трлн руб. На первых этапах программу планируется финансировать из городского бюджета – на первые три года Москва выделит 300 млрд руб. В бюджет 2017 г. Москва уже внесла поправку о выделении дополнительных 96,5 млрд руб. на программу реновации.