Первый в Европе парк Universal Studios появится в новой Москве

О планах строительства первого в Европе Universal Studios стало известно в 2012 г. Universal Studios

Cтроительство парка Universal Studios переносится с Варшавского шоссе на территорию новой Москвы, рассказал в интервью «Ведомостям» основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Она в декабре 2015 г. приобрела у Вадима Мошковича компанию «А101 девелопмент», владеющую 2400 га бывшего совхоза «Коммунарка» в новой Москве. На этой территории нужно создавать точки притяжения и организовывать рабочие места, объясняет перенос проекта Гуцериев.

Инвестор обращался к городским властям с предложением построить парк развлечений в новой Москве, подтвердил «Ведомостям» заммэра Москвы Марат Хуснуллин. «Мы можем только приветствовать такое решение», – сказал он и добавил что город заинтересован в развитии инфраструктуры присоединенных территорий. Запрос в Universal Studios остался без ответа.

О планах строительства первого в Европе Universal Studios стало известно в 2012 г. На 22 га на пересечении МКАД и Варшавского шоссе совладелец «Сафмар» Саит Гуцериев планировал за $3 млрд возвести 1,2 млн кв.м., из них Universal Studios – 150 000. Остальное – 3- и 4-звездочные гостиницы (120 000 кв.м.), офисный комплекс (160 000), объекты торговли, аквапарк, музыкальный театр и перехватывающая парковка на 10 000 машиномест. Представитель Universal Studios это подтверждал. Достроить проект планировалось к 2018 г. Михаил Гуцериев уточнил, что параметры проекта не поменялись.

Большинство крупных развлекательных парков, например Disneyland в Париже или тот же Universal Studios в Сингапуре, как правило, располагаются за чертой города – это позволяет избежать транспортного коллапса и создать точку притяжения в конкретном месте, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. При грамотной организации логистики, в частности шатлов или электричек, никаких проблем с посещаемостью Universal Studios в новой Москве не будет, уверен он. Это в первую очередь туристичский проект, он повысит имидж всей территории, считает директор департамента консалтинга Knight Frank Ольга Широкова.

С учетом более высокой стоимости земли вблизи станций метро в пределах МКАД решение о переносе тематического проекта в Новую Москву выглядит логично, говорит директор по развитию бизнеса группы консультационных услуг JLL Антон Коротаев: участок на Варшавском шоссе можно с большей эффективностью застроить жильем.

Гуцериев с этим согласен. По его словам, «Сафмар» хочет построить там около 500 000 кв. жилья. Город пока не одобрил этот проект, сказал представитель Москомстройинвеста.

Инвестиции в проект управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая оценивает в 30–35 млрд руб. Она отмечает, что район Аннино отличается острой конкуренцией: там уже есть два крупных проекта группы ПИК, а в рамках ТПУ «Лесопарковая» Ingrad Романа Авдеева хочет построить комплекс на 160 000 кв. м. Ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин отмечает хорошую транспортную доступность площадки за счет Аннинской разворотной эстакады и метро.