Бывший арендатор портика Руска отстоял в суде право на выкуп здания

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«Геральда» арендовала здание больше десяти лет Е. Егоров / Ведомости

Компания «Геральда» выиграла иск о выкупе портика Руска у Комитета имущественных отношений Петербурга (КИО).

12 сентября 13-й апелляционный арбитражный суд обязал КИО не препятствовать ООО «Геральда» в законных правах и обеспечить процедуру выкупа здания площадью 306,2 кв. м. на Думской улице, 2 рядом с Невским проспектом.

Договор аренды портика Руска «Геральда» заключила с администрацией Петербурга в 2005 г. В начале 2017 г. компания обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к КИО, который отказался продать ей здание. Компания ссылалась на право преимущественного выкупа арендуемого имущества, а КИО указывал на отсутствие этого права, в том числе из-за 66 241 руб. задолженности по неустойке. В июне суд отказал «Геральде», и она подала апелляционную жалобу. Компания оценивает здание в 125 млн руб.

Суд удовлетворил все требования истца, за исключением одного - обязать КИО заключить договор о выкупе здания за 125 млн руб., рассказал партнер адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов, который представляет в суде «Геральду». По его словам, суд ограничился формулировкой «обязать КИО в установленные законом сроки осуществить действия по заключению договора о выкупе». «На практике это означает, что может заново обсуждаться стоимость выкупа, так как именно ее должен будет определить КИО», - замечает юрист. По его словам, если КИО не станет обжаловать решение суда, то будет должен сделать оценку здания и прислать «Геральде» договор купли-продажи. В КИО на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Мы будем настаивать на своей цене, но сначала нужно узнать – какое новое предложение сделает КИО», - сообщили в пресс-службе Yard Group. Председатель совета директоров Yard Group Андрей Кошкин - гендиректор «Геральды».

В ноябре 2016 г. КИО передал портик Руска в оперативное управление Городскому туристско-информационному бюро (государственное бюджетное учреждение, подведомственное комитету по развитию туризма) для организации в нем работы с туристами и проведения культурных мероприятий, следует из документов суда. Директор СПБ ГБУ ГТИБ Евгений Панкевич передал через пресс-службу, что бюро уже разработало кампанию по продвижению и развитию портика Руска на будущий год. Там планировалось разместить «ультрасовременный информационный туристский центр, организовать культурный кластер с передвижной выставкой, приуроченной к проведению ЧМ 2018».

Исходя из собственной практики по спорным объектам на Невском проспекте, Некрестьянов ожидает от КИО оценки в 600 000-800 000 руб за кв. м., но эту цену можно будет оспорить. С учетом расположения на главной городской магистрали здание вряд ли будет стоить меньше, чем 150 000-200 000 руб. за кв м , считает директор департамента инвестиционных услуг Colliers в Петербурге Анна Сигалова. Председатель совета директоров АРИНа Андрей Тетыш оценивал стоимость коммерческой недвижимости на Думской улице в 300 000–650 000 руб. за 1 кв. м. «Мы готовы вкладываться в исторические здания, но хочется иметь гарантии, что правила игры не поменяются через пару лет. Инвестиции – это игра вдолгую»,- передает пресс-служба слова Кошкина.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Геральда» в равных долях принадлежит Маргарите Лямзиной и Ефраиму Стучевскому, который также является совладельцем ООО «Терминал Святого Петра» (занимается транспортной обработкой грузов) и ООО «Орион». Его партнеры по этим компаниям – Кирилл Крупник и Наталия Тюльпанова.

В пресс-службе Yard Group не сообщают о планах по использованию портика Руска в будущем. Ранее там располагались магазины. Здание может быть использовано под торговую функцию, возможно - под концептуальный ресторан с учетом сложившегося имиджа Думской улицы, замечает Сигалова. По ее мнению, здание также может быть интересно для банка.