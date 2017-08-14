Арендатор портика Руска через суд пытается получить право на выкуп здания

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Здание площадью 300 кв. м пока пустует Евгений Егоров / Ведомости

ООО «Геральда», в 2005 г. заключившее с администрацией Петербурга договор аренды портика Руска на Думской улице, 2, (см. врез), в начале 2017 г. обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к комитету имущественных отношений (КИО), который отказался продать здание арендатору. Компания ссылалась на право преимущественного выкупа арендуемого имущества, которое имеют субъекты малого и среднего предпринимательства. КИО указал, что компания не обладает преимущественным правом из-за 66 241 руб. задолженности по неустойке. Кроме того, в ноябре 2016 г. комитет передал здание в оперативное управление Городскому туристско-информационному бюро (государственное бюджетное учреждение, подведомственное комитету по развитию туризма) для организации в нем работы с туристами и проведения культурных мероприятий, следует из документов суда. В июне суд отказал «Геральде», компания подала апелляционную жалобу.