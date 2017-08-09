Власть
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Мокрецов в ответе за имущество

Руководить комитетом имущественных отношений Петербурга будет вице-губернатор Мокрецов

Это уже третий председатель комитета за три года

Председатель комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга Александр Семчуков с 8 августа освобожден от должности, теперь он будет работать заместителем председателя комитета, сообщила пресс-служба петербургской администрации. Комитет возглавит вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

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