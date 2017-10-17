Ликсутов отчитался об успехах при благоустройстве улиц

Ликсутов считает, что благоустройство улучшило условия для всех участников уличного движения Е. Разумный / Ведомости

Средняя скорость движения на благоустроенных улицах столицы выросла на 7%. Об этом заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил на заседании президиума правительства Москвы. Упорядочение дорожного движения на благоустроенных улицах снижает интенсивность и количество заторов, объяснил он. Средняя скорость движения транспорта по этим улицам увеличилась на 7%, а количество пешеходов – в 3-6 раз.

Ликсутов считает, что благоустройство улучшило условия для всех участников уличного движения. Например, для автолюбителей – устранены перепробеги и «бутылочные горлышки». В результате количество ДТП сократилось на 37%, а пропускная способность - на 25%.

Например, по словам Ликсутова, на улицах Сретенка или Лубянка скорость увеличилась на 11%, а время проезда в час пик – на 10%; на Белорусской площади – в 2 раза, а сокращение времени проезда в час пик составило 56%; Садовое кольцо поехало на 13% быстрее, сокращение времени проезда в час пик – на 12%; Бульварное кольцо – на 11%, сокращение времени проезда в час пик – на 11%.

Для пассажиров общественного транспорта установлено 400 остановок, организовано дополнительно 7 км выделенных полос, увеличена скорость движения автобусов (на 39%), устранены перепробеги, увеличен выход на линии подвижного состава (на 40%), перечисляет Ликсутов. Для пешеходов созданы комфортные тротуары, установлены 143 навигационные стелы, организовано 500 новых пешеходных переходов.

В целом, по словам чиновника, с 2010 г. в Москве и области добавилось 1 млн автомобилей (всего около 7 млн машин). При этом на дороги города ежедневно выезжает от 3,2 до 3,6 млн уникальных личных автомобилей.

Альтернативой личному транспорту должен стать общественный, уверен Ликсутов. По его словам, всё больше людей выбирают общественный транспорт: сегодня в час пик 70% горожан и гостей столицы передвигаются по городу на метро, автобусе, троллейбусе, трамвае и т. д. В 2010 г. таких было 63%.

Что не так с благоустроенными улицами Москвы