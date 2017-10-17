Ликсутов отчитался об успехах при благоустройстве улиц

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Ликсутов считает, что благоустройство улучшило условия для всех участников уличного движения
Е. Разумный / Ведомости
Средняя скорость движения на благоустроенных улицах столицы выросла на 7%. Об этом заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил на заседании президиума правительства Москвы. Упорядочение дорожного движения на благоустроенных улицах снижает интенсивность и количество заторов, объяснил он. Средняя скорость движения транспорта по этим улицам увеличилась на 7%, а количество пешеходов – в 3-6 раз.
Ликсутов считает, что благоустройство улучшило условия для всех участников уличного движения. Например, для автолюбителей – устранены перепробеги и «бутылочные горлышки». В результате количество ДТП сократилось на 37%, а пропускная способность - на 25%.
Например, по словам Ликсутова, на улицах Сретенка или Лубянка скорость увеличилась на 11%, а время проезда в час пик – на 10%; на Белорусской площади – в 2 раза, а сокращение времени проезда в час пик составило 56%; Садовое кольцо поехало на 13% быстрее, сокращение времени проезда в час пик – на 12%; Бульварное кольцо – на 11%, сокращение времени проезда в час пик – на 11%.
Для пассажиров общественного транспорта установлено 400 остановок, организовано дополнительно 7 км выделенных полос, увеличена скорость движения автобусов (на 39%), устранены перепробеги, увеличен выход на линии подвижного состава (на 40%), перечисляет Ликсутов. Для пешеходов созданы комфортные тротуары, установлены 143 навигационные стелы, организовано 500 новых пешеходных переходов.
В целом, по словам чиновника, с 2010 г. в Москве и области добавилось 1 млн автомобилей (всего около 7 млн машин). При этом на дороги города ежедневно выезжает от 3,2 до 3,6 млн уникальных личных автомобилей.
Альтернативой личному транспорту должен стать общественный, уверен Ликсутов. По его словам, всё больше людей выбирают общественный транспорт: сегодня в час пик 70% горожан и гостей столицы передвигаются по городу на метро, автобусе, троллейбусе, трамвае и т. д. В 2010 г. таких было 63%.
Что не так с благоустроенными улицами Москвы
Андрей Гордеев / Ведомости
В Москве идет самая большая волна благоустройства за всю ее историю. За короткий срок изменились десятки столичных улиц, площадей и парков. Однако скорость работ сказывается на их качестве – москвичам все чаще бросаются в глаза строительные ошибки, из-за которых многие улицы начинают разваливаться сразу после завершения благоустройства. Между тем только по программе «Моя улица» (2015-2018 гг.) на благоустройство из бюджета выделено 126 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Пункт «велодорожка» вошёл в джентльменский набор характеристик любого благоустроенного участка в центре Москвы. В итоге на ул. Большая Никитская (на фото) после благоустройства в 2015 г. создалась травмоопасная ситуация – на тротуаре велодорожки оказались шире, чем пешеходная зона, к тому же частично тротуары заняли летние веранды. Такое благоустройство обошлось бюджету в 334,5 млн руб. Работы выполняло ООО «Орион» (здесь и далее суммы по данным сайта госзакупок)
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Мария Соловиченко / Ведомости
Такая же ситуация и на Малой Никитской улице (на фото) – пешеходы вынуждены шагать по велодорожкам. Между тем по российским законам за травмы, полученные в результате проектной ошибки, ответственность может нести и архитектор. То есть велосипедист, сбивший на велодорожке пешехода, может оказаться невиновным. Малая Никитская была благоустроена в 2015 г. за 128,5 млн руб. Контракт на работы тогда достался ООО «Роуд групп»
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Евгений Разумный / Ведомости
Плитка – главная притча во языцех москвичей. Она имеет явные преимущества перед асфальтом – более экономичная и стойкая, ее легко менять. Но уложенная наскоро и с нарушением технологий, она долго не живет. Провалы и трещины в недавно уложенной плитке можно увидеть на многих благоустроенных улицах в центре Москвы. На фото: пересечение Тверского проезда и Тверской улицы
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Евгений Разумный / Ведомости
По словам специалистов, проблема возникает из-за того, что под плиткой нет несущего слоя основания (например, из щебня и бетона) или он совсем мал (тонкий старый асфальт). На фото: расползающиеся плиточные конструкции в Тверском проезде, который был благоустроен в 2013 г.
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Евгений Разумный / Ведомости
При некачественном несущем слое прежде всего проваливаются плиточные конструкции возле люков - вода идет по разрыхленным слоям, приводит плитку в движение и люки начинают вылезать. Так произошло, например, с люком в Столешниковом переулке (на фото). Недавно разъехавшуюся плитку вокруг него заменили
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Евгений Разумный / Ведомости
Пешеходная зона обустроена в Столешниковом переулке (на фото) в 2012 г. Тогда работы по благоустройству велись всего на четырех улицах - Столешников переулок, Камергерский переулок, Кузнецкий Мост, Рождественка. Но несмотря на небольшой объем работ, они оказались не очень качественными. На протяжении всего Столешникова переулка - расколотая плита и покосившиеся бордюры. На благоустройство Столешникова переулка пять лет назад власти объявляли тендер на сумму в 40,5 млн руб. Но впоследствии он был отменен, а параметры заключенного контракта не опубликованы
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Максим Стулов / Ведомости
Уникальная проблема благоустройства Москвы – отсутствие правильного расчета ливневой канализации. Рассчитывать ливневку долго и хлопотно. Для этого нужно пройти огромный круг всяческих согласований, поскольку это самая нижняя сеть, проходящая ниже всех остальных сетей. В итоге одна только сеть ливневой канализации на некоторых улицах Москвы может оказаться дороже, чем весь проект благоустройства этих улиц. Сроки благоустройства оказываются важнее всего. Поэтому про ливневую сеть в Москве часто забывают. На фото: район Марьиной рощи, 30 июня
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Стоян Васев/ТАСС
В некоторых опубликованных контрактах на благоустройство улиц дождевые канализации не выделяются отдельным пунктом для исполнения. А если и выделяются, то расходы на эту статью крайне малы. Например, в контракте на благоустройство Малой Никитской улицы стоимость затрат на дождевую канализацию – 8,19 млн руб., в то же время на замену бордюров и дорожных покрытий на этой улице власти выделили почти 38 млн руб. На фото: здание Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ на Моховой улице
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Максим Стулов / Ведомости
В итоге сильные ливни превращают московские улицы (особенно в центре) в реки, озера и каналы. На фото: район Марьиной рощи, 30 июня
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Максим Стулов / Ведомости
Поскольку для строительства ливневки нужно раскапывать улицу, в последующем не исключено, что эта проблема станет причиной полной переделки красивых улиц, созданных по программе благоустройства
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Максим Стулов / Ведомости
Большинство ливневых стоков с фасадов домов в Москве выводятся прямо на пешеходные тротуары. В результате во время сильных ливней вода на прохожих льется сплошным потоком. На фото: ул. Полковая, д. 3, стр. 1 во время ливня 30 июня
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Евгений Разумный / Ведомости
Московская улица в стиле фьюжн. Дорожное покрытие на небольшом пятачке совмещает брусчатку и несколько видов тротуарной плитки, которая частично уложена прямо на брусчатку и уже начинает ломаться
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Евгений Разумный / Ведомости
Увидеть эту конструкцию можно на пересечении ул. Мясницкой и Чистопрудного бульвара перед рестораном «Макдональдс»
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Мария Соловиченко / Ведомости
Организацией автомобильного движения в Москве занимается департамент транспорта, а благоустройством – департамент жилищно-коммунального хозяйства. Видимо, департаменты не всегда умеют договариваться. В результате этим летом в Москве стали появляться пешеходные переходы, упирающиеся либо в клумбы, либо в заборы (на фото 1-я улица Ямского поля)...
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Мария Соловиченко / Ведомости
...либо в автомобили на парковке (на фото 1-я улица Ямского поля)
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Евгений Разумный / Ведомости
В результате благоустройства Ленинградского проспекта в 2015 г. в начало улицы вернулся сквер, существовавший там в советские времена. Посадили деревья, поставили более 200 скамеек и даже установили для них отдельное освещение. И все бы хорошо, но если идти по скверу в сторону центра, то сквер неожиданно обрывается и выводит прямо на оживленную проезжую часть
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Евгений Разумный / Ведомости
Рядом нет никаких пешеходных переходов. Чтобы выйти из сквера, придется довольно долго возвращаться назад до ближайшего светофора. Всего на благоустройство Ленинградского проспекта было потрачено около 2 млрд руб. Работы по контракту мэрии выполняло ООО «Спецстрой»
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Анастасия Голицына / Для Ведомостей
Четыре года назад парк «Березовая роща» на ул. Куусинена (метро Полежаевская) благоустроили – в том числе на насыпных дорожках уложили брусчатку. Но в июле этого года местные жители обратили внимание, что брусчатку - совсем еще новую и хорошую - снова выкопали
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Мария Соловиченко / Ведомости
В конце ул. Сретенка дорожную полосу разделяет пустой широкий островок из плитки. Для чего именно служит этот островок, не ясно, но он явно затрудняет движение потока машин, пересекающих Садовое кольцо
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Максим Стулов / Ведомости
Еще один подарок автомобилистам. Главное - быстро сделать правильный выбор. На фото: Трубная площадь
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Анна Петрова для Ведомостей
Островки из плитки, зачем-то сужающие проезжую часть, в народе называют «собянинские». Они образовались на многих улицах в центре Москвы после благоустройства. На фото: выезд на Садовое с Большой Спасской, он же въезд
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Мария Соловиченко / Ведомости
Все-таки можно остановиться или нет? «Ведомости» обнаружили, что в Москве не так уж мало размеченных на улицах парковок прямо под знаком, запрещающим остановку. На фото: 11-я Парковая улица, д. 9/35
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще одна особенность столичного благоустройства – наполовину покрашенные дома. В 2014 г. в Москве благоустроили Покровку - уложили плитку, поменяли бордюры и покрасили дома. Но покрасили только половину домов с фасада. На фото: дом Крашенинникова на Покровке, 17 (вид с фасада)
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Евгений Разумный / Ведомости
А вот так выглядит этот памятник архитектуры XIX в. со двора. Крыша тоже покрашена только наполовину. Покровку благоустраивал по одному контракту с Маросейкой АО «Дормост», по которому было оплачено 338,3 млн руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
От Покровского бульвара в сторону Хитровской площади уходит Подколокольный переулок. В самом начале переулка есть небольшой сквер со взрослыми деревьями. Этим летом там прямо на корни деревьев установили бетонную ограду, которой в сквере никогда не было. Деревьям выжить в новых условиях будет не суждено
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Анна Петрова для Ведомостей
Расколотые бордюры в самом центре – на бульваре у храма Христа Спасителя – наверняка долго не проживут
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Евгений Разумный / Ведомости
Крестовский мост после реконструкции. Теперь тротуар через мост начинается почти с его середины. Чтобы добраться до него, людям приходится идти по узкому бордюру либо просто по проезжей части между машинами
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Павел Беляков /Для Ведомостей/
Так выглядит тротуар на середине Крестовского моста
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Анна Петрова для Ведомостей
Фантазийная траектория съезда на Кутузовский проспект с Садового
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Евгений Разумный / Ведомости
Характерные для благоустроенных улиц гранитные скаты на тротуарах доставляют немало неудобств горожанам зимой
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Евгений Разумный / Ведомости
Традиционное для программы «Моя улица» озеленение – небольшие клумбы или бетонные кадки с тоненькими деревцами, закатанные в километры плитки. На фото – Славянская площадь после реконструкции в июле текущего года
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Андрей Козырев / Ведомости
Клумбы в половину тротуара на Большой Дмитровке. На улице с трудом могут разойтись два человека