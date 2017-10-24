Компания Геннадия Тимченко перебила цену конкурента за квартал у «Зарядья»

Комплекс в самом центре Москвы, скорее всего, достанется ООО «ГКС-Гарант» за 10 млрд рублей

После реконструкции квартала площадь объектов может увеличиться до 173 700 кв. м Евгений Разумный / Ведомости

Компании ООО «Сити девелопер» и ООО «ГКС-Гарант» подали заявки на участие в конкурсе на право реконструкции комплекса зданий на Москворецкой набережной, рассказал человек, близкий к одному из участников торгов. Первая - «дочерняя» компания O1 Properties Бориса Минца, вторая действует в интересах структур владельца Volga Group Геннадия Тимченко, говорит собеседник «Ведомостей». Эту информацию подтвердил человек, близкий к одной из них.

При стартовой цене в 8,6 млрд руб. «Сити девелопер» предложила 8,9 млрд руб, а ее конкурент - 10 млрд руб. Впрочем, как следует из лотовой документации, критериями для выбора победителя будет не только цена, предложенная за комплекс, но и опыт реконструкции (не менее 10 объектов недвижимости), наличие отчетности по международным стандартам и т. д. Представитель O1 Properties от комментариев отказался. У Volga Group, управляющей активами Тимченко, нет интереса к участку на Москворецкой набережной, говорил ранее ее представитель.

Что за проект?

Правительство Москвы стало собственником комплекса зданий, которые ранее занимала Академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, в начале года. Уже в июле этого года оно объявило, что продаст их с аукциона. В презентации комплекса говорится, что сейчас на 11 га между Москворецкой набережной, ул. Солянка и Устьинским проездом расположено 33 строения общей площадью 113 000 кв. м. Девять из них представляют собой объекты культурного наследия, в том числе Воспитательный дом, крупнейшее здание дореволюционной Москвы. Оно заложено в 1764 г. как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Первой жертвовательницей на него была императрица Екатерина Вторая.

После реконструкции квартала площадь объектов может увеличиться до 173 700 кв. м, предполагается, что там появятся апартаменты, гостиницы, розничная торговля, спортивные и выставочные помещения, а также склады. Итоги торгов планируется подвести 27 октября.

Инвестиции в реконструкцию комплекса руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова оценивает минимум в 11–12 млрд руб.

Volga Group Тимченко пока не была замечена в участии в девелоперских проектах. Впрочем, ее партнером по реконструкции исторического квартала может стать компания Vesper, специализирующаяся на элитной недвижимости, рассказывали в начале сентября собеседники «Ведомостей». Компания рассматривает несколько новых проектов в центре Москвы для реализации их в роли соинвестора, сообщал тогда представитель Vesper.

O1 Properties – один из крупнейших владельцев премиальных офисов в Москве. Ей принадлежат 15 бизнес-центров площадью 743 000 кв. м, рыночная стоимость этого портфеля на 30 июня 2017 г. – $4,23 млрд, отчитывалась компания.