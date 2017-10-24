Компания Геннадия Тимченко перебила цену конкурента за квартал у «Зарядья»

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После реконструкции квартала площадь объектов может увеличиться до 173 700 кв. м
Евгений Разумный / Ведомости
Компании ООО «Сити девелопер» и ООО «ГКС-Гарант» подали заявки на участие в конкурсе на право реконструкции комплекса зданий на Москворецкой набережной, рассказал человек, близкий к одному из участников торгов. Первая - «дочерняя» компания O1 Properties Бориса Минца, вторая действует в интересах структур владельца Volga Group Геннадия Тимченко, говорит собеседник «Ведомостей». Эту информацию подтвердил человек, близкий к одной из них.
При стартовой цене в 8,6 млрд руб. «Сити девелопер» предложила 8,9 млрд руб, а ее конкурент - 10 млрд руб. Впрочем, как следует из лотовой документации, критериями для выбора победителя будет не только цена, предложенная за комплекс, но и опыт реконструкции (не менее 10 объектов недвижимости), наличие отчетности по международным стандартам и т. д. Представитель O1 Properties от комментариев отказался. У Volga Group, управляющей активами Тимченко, нет интереса к участку на Москворецкой набережной, говорил ранее ее представитель.
Правительство Москвы стало собственником комплекса зданий, которые ранее занимала Академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, в начале года. Уже в июле этого года оно объявило, что продаст их с аукциона. В презентации комплекса говорится, что сейчас на 11 га между Москворецкой набережной, ул. Солянка и Устьинским проездом расположено 33 строения общей площадью 113 000 кв. м. Девять из них представляют собой объекты культурного наследия, в том числе Воспитательный дом, крупнейшее здание дореволюционной Москвы. Оно заложено в 1764 г. как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Первой жертвовательницей на него была императрица Екатерина Вторая.
После реконструкции квартала площадь объектов может увеличиться до 173 700 кв. м, предполагается, что там появятся апартаменты, гостиницы, розничная торговля, спортивные и выставочные помещения, а также склады. Итоги торгов планируется подвести 27 октября.
Инвестиции в реконструкцию комплекса руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова оценивает минимум в 11–12 млрд руб.
Volga Group Тимченко пока не была замечена в участии в девелоперских проектах. Впрочем, ее партнером по реконструкции исторического квартала может стать компания Vesper, специализирующаяся на элитной недвижимости, рассказывали в начале сентября собеседники «Ведомостей». Компания рассматривает несколько новых проектов в центре Москвы для реализации их в роли соинвестора, сообщал тогда представитель Vesper.
O1 Properties – один из крупнейших владельцев премиальных офисов в Москве. Ей принадлежат 15 бизнес-центров площадью 743 000 кв. м, рыночная стоимость этого портфеля на 30 июня 2017 г. – $4,23 млрд, отчитывалась компания.
Евгений Разумный / Ведомости
Правительство Москвы готовит к продаже комплекс из 33 зданий бывшего Воспитательного дома у парка «Зарядье» между Китайгородским проездом и Москворецкой набережной (на фото на заднем плане)
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Евгений Разумный / Ведомости
Девять сооружений представляют собой объекты культурного наследия, в их числе Воспитательный дом, крупнейшее здание дореволюционной Москвы. Оно заложено в 1764 г. как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников (на фото главное здание, расположенное на Москворецкой набережной)
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Пресс-центр «РИА Новости»
Согласно презентации комплекса, площадь территории – 11 га, общая площадь строений – 113 000 кв. м. Степень износа исторических зданий варьируется в среднем от 45 до 50% (данные конкурсной документации)
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Пресс-центр «РИА Новости»
Участие в конкурсе, на котором будет разыгрываться право реконструировать комплекс зданий, планирует принять структура владельца Volga Group Геннадия Тимченко. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух крупных инвестиционных компаний, рассматривавших покупку этих объектов. Представитель Volga Group сообщил, что у Тимченко и его структур нет интереса к участку на Москворецкой набережной. Позже стало известно, что на комплекс зданий претендует и структура O1 Properties Бориса Минца
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Евгений Разумный / Ведомости
Проект Воспитательного комплекса принадлежит архитектору Карлу Бланку. В разное время в нем размещались приют, больница, гостиница, Николаевский институт для офицерских сирот, Институт педиатрии, Военно-артиллерийская академия им. Ф. Э. Дзержинского и Академия ракетных войск стратегического назначения
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Евгений Разумный / Ведомости
Пилоны, сторожки, ограда и ворота – также объекты культурного наследия, 1764 г. Инвесторам придется их отреставрировать и приспособить под современность. Степень износа ограды на 2017 г. – всего 16% (данные конкурсной документации)
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Евгений Разумный / Ведомости
Предполагается, что в отреставрированных зданиях появятся апартаменты, гостиницы, розничная торговля, спортивные и выставочные помещения, а также склады
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Пресс-центр «РИА Новости»
В самом Воспитательном доме планируется разместить отель, говорил на презентации комплекса в августе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, это сохранит планировку здания и наполнит его новым содержанием. Интерьеры выполнят в стиле времен Екатерины II (на фото одно из помещений)
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Евгений Разумный / Ведомости
Осенью 2015 г. академию перевели в подмосковную Балашиху. Правительство Москвы стало собственником комплекса зданий в начале 2017 г., купив его у Минобороны
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Евгений Разумный / Ведомости
Наследство академии – турники
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Евгений Разумный / Ведомости
После реконструкции квартала площадь объектов может увеличиться до 173 700 кв. м (на фото элемент фасада главного корпуса)
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Пресс-центр «РИА Новости»
Казармы легко перестраиваются под гостиницы, а за счет чердаков и подвалов можно увеличить площадь до 28%, говорится в презентации мэрии
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www.stroi.mos.ru
Увеличение площади будет возможно и за счет возведения атриума (на макете слева), приводит слова Кузнецова портал Стройкомплекса Москвы
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Пресс-центр «РИА Новости»
В комплексе есть и постройки ХХ в. Здание на фото использовалось как казармы, оно было возведено в начале 1970-х гг.
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Евгений Разумный / Ведомости
Сейчас на территории со стороны Китайгородского проезда – у флигеля (бывший лазарет) и «Западного» корпуса – развернулся целый микрогородок из бытовок для строителей недавно открывшегося парка «Зарядье»
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Евгений Разумный / Ведомости
Строители «Зарядья» здесь не живут, рассказал один из них корреспонденту «Ведомостей». Здесь хранится инвентарь и спецодежда
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Пресс-центр «РИА Новости»
Часть зданий планируется снести (отмечены на скриншоте презентации)
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Евгений Разумный / Ведомости
Аллея, расположенная вдоль главного здания – Воспитательного дома и «Западного» корпуса
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Евгений Разумный / Ведомости
В презентации правительства Москвы говорится, что у здания Воспитательного дома «вечный» фундамент из лиственницы. На фото стена одного из корпусов
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Евгений Разумный / Ведомости
29 сентября в одном из зданий бывшей Академии РВСН произошел пожар, сообщил телеканал «Москва 24». Площадь возгорания и размер ущерба неизвестны. Движение «Архнадзор» в Facebook пишет, что горел Воспитательный дом. В презентации комплекса сказано, что это здание пережило пожар 1812 г.
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Евгений Разумный / Ведомости
К некоторым корпусам проход закрыт. На фото учебно-административный корпус, построенный в 1938 г. архитектором Ловейко
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Пресс-центр «РИА Новости»
Лестница одного из корпусов
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Пресс-центр «РИА Новости»
Трехэтажный корпус 1971 года постройки, степень износа – 45% на 2017 г. (данные конкурсной документации)
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Пресс-центр «РИА Новости»
Кто еще планирует принять участие в конкурсе, на 3 октября не известно. Проект рассматривает «Киевская площадь», заявил в интервью Forbes ее совладелец Год Нисанов
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Конкурсная документация
Инвестору предстоит отреставрировать, реконструировать здания и интегрировать их с территорией парка «Зарядье», говорил Кузнецов
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Пресс-центр «РИА Новости»
Интерьер одного из зданий
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Конкурсная документация
Комплекс на Москворецкой набережной, наверное, позволит выполнить действительно уникальный девелоперский проект в центре Москвы, говорит владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Большинство площадок в центре ограничены в наборе функций, считает он, тогда как на территории академии благодаря размеру участка и строений можно реализовать полноценный многофункциональный комплекс с огромным количеством сервисов
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Пресс-центр «РИА Новости»
Цена продажи комплекса крайне привлекательна – около $1300 за 1 кв. м готовых площадей, что примерно соответствует себестоимости строительства такого рода объектов даже не в центре Москвы, удивляется Ивашкевич. На фото коридор одного из зданий
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Пресс-центр «РИА Новости»
Реконструкция комплекса займет не менее шести лет. На фото интерьер одного из зданий
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Макет реконструированного «Западного» корпуса с атриумом и флигеля